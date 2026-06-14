Skip to main content

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Recommended for you

Nico Rosberg backs Lewis Hamilton momentum after "historic" Barcelona F1 win

Formula 1
Barcelona-Catalunya GP
Nico Rosberg backs Lewis Hamilton momentum after "historic" Barcelona F1 win

Can Lewis Hamilton now fight for the F1 world title with Ferrari? Our writers have their say

Feature
Formula 1
Feature
Barcelona-Catalunya GP
Can Lewis Hamilton now fight for the F1 world title with Ferrari? Our writers have their say

All the results and standings from the 2026 F1 Barcelona Grand Prix

Formula 1
Barcelona-Catalunya GP
All the results and standings from the 2026 F1 Barcelona Grand Prix

F1 championship: Lewis Hamilton takes 25 points out of Kimi Antonelli's lead

Formula 1
Barcelona-Catalunya GP
F1 championship: Lewis Hamilton takes 25 points out of Kimi Antonelli's lead

Lewis Hamilton's emotional message on first Ferrari F1 win: "You helped me achieve this dream"

Formula 1
Barcelona-Catalunya GP
Lewis Hamilton's emotional message on first Ferrari F1 win: "You helped me achieve this dream"

F1 Barcelona GP: Lewis Hamilton takes maiden Ferrari win as Kimi Antonelli retires late

Formula 1
Barcelona-Catalunya GP
F1 Barcelona GP: Lewis Hamilton takes maiden Ferrari win as Kimi Antonelli retires late

Five quick takeaways from the F1 Barcelona GP

Formula 1
Barcelona-Catalunya GP
Five quick takeaways from the F1 Barcelona GP

Le Mans 24h: Toyota beats BMW, Cadillac for first win in four years

WEC
24 Hours of Le Mans
Le Mans 24h: Toyota beats BMW, Cadillac for first win in four years
Results
Formula 1 Barcelona-Catalunya GP

F1 championship: Lewis Hamilton takes 25 points out of Kimi Antonelli's lead

After winning the Barcelona Grand Prix, Hamilton makes up a lot of ground on Antonelli, who was forced to retire

Fabien Gaillard
Edited:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Lewis Hamilton, Ferrari

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Novak Djokovic arrives in the paddock.

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Carlos Sainz, Williams

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Charles Leclerc, Ferrari

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Franco Colapinto, Alpine

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Franco Colapinto, Alpine

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Nico Hulkenberg, Audi F1 Team with Novak Djokovic

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Nico Hulkenberg, Audi F1 Team with Novak Djokovic

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Nico Hulkenberg, Audi F1 Team with Novak Djokovic

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Franco Colapinto, Alpine

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Lewis Hamilton, Ferrari

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Lewis Hamilton, Ferrari

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Max Verstappen, Red Bull Racing

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Max Verstappen, Red Bull Racing

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Alexander Albon, Williams

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Drivers' parade

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Franco Colapinto, Alpine

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Charles Leclerc, Ferrari

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Charles Leclerc, Ferrari

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Lewis Hamilton, Ferrari

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
George Russell, Mercedes

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
George Russell, Mercedes

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Lewis Hamilton, Ferrari

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
George Russell, Mercedes

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Oliver Bearman, Haas F1 Team, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Lando Norris, McLaren

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Lewis Hamilton, Ferrari

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Frederic Vasseur, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Lewis Hamilton, Ferrari

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
40

By winning the Formula 1 Barcelona Grand Prix while championship leader Kimi Antonelli retired, Lewis Hamilton takes 25 points from the Italian's lead, with the gap now reduced to 41 points compared to 66 when arriving in Spain. Third-placed, George Russell moves back to within 50 points of his team-mate.

Read Also:

Among the constructors, this is the first GP of 2026 where Mercedes does not score the most points. Alpine once again placed both its drivers in the points.

Drivers' Championship

Pos Driver Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain
1 ItalyA. AntonelliMercedes 156 18/2 29 25/1 28 31 25/1 -
2 United KingdomL. HamiltonFerrari 115 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1
3 United KingdomG. RussellMercedes 106 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2
4 MonacoC. LeclercFerrari 75 15/3 19 15/3 10 16 - -
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 73 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3
6 AustraliaO. PiastriMcLaren 68 - 3 18/2 22 5 10/5 10/5
7 NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 55 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4
8 FranceP. GaslyAlpine 41 1/10 8 6/7 1 4 15/3 6/7
9 FranceI. HadjarRed Bull Racing 34 - 4 - - 10 12/4 8/6
10 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 26 - 8 2/9 - 6 8/6 2/9
11 ArgentinaF. ColapintoAlpine 19 - 1 - 6 8 - 4/8
12 United KingdomO. BearmanHaas F1 Team 18 6/7 11 - - 1 - -
13 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 12 4/8 - - - 1 6/7 1/10
14 SpainC. SainzWilliams 6 - 2 - 2 2 - -
15 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 -
16 FranceE. OconHaas F1 Team 3 - - 1/10 - - 2/9 -
17 BrazilG. BortoletoAudi 2 2/9 - - - - - -
18 SpainF. AlonsoAston Martin Racing 1 - - - - - 1/10 -
19 GermanyN. HulkenbergAudi   - - - - - - -
20 FinlandV. BottasCadillac F1 Team   - - - - - - -
21 MexicoS. PerezCadillac F1 Team   - - - - - - -
22 CanadaL. StrollAston Martin Racing   - - - - - - -
Read Also:

Constructors' Championship

Pos Teams Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain
1 Mercedes 262 43 55 37 45 39 25 18
2 ItalyFerrari 190 27 40 23 20 37 18 25
3 United KingdomMcLaren 141 10 8 28 48 12 10 25
4 AustriaRed Bull Racing 89 8 4 4 14 27 12 20
5 Alpine 60 1 9 6 7 12 15 10
6 ItalyRacing Bulls 38 4 8 2 - 7 14 3
7 United StatesHaas F1 Team 21 6 11 1 - 1 2 -
8 United KingdomWilliams 11 - 2 - 3 2 4 -
9 GermanyAudi 2 2 - - - - - -
10 United KingdomAston Martin Racing 1 - - - - - 1 -
11 United StatesCadillac F1 Team   - - - - - - -
Read Also:

Share Or Save This Story

Previous article Lewis Hamilton's emotional message on first Ferrari F1 win: "You helped me achieve this dream"
Next article All the results and standings from the 2026 F1 Barcelona Grand Prix

Top Comments
More from
Fabien Gaillard

All the results and standings from the 2026 F1 Barcelona Grand Prix

Formula 1
Formula 1
Barcelona-Catalunya GP
All the results and standings from the 2026 F1 Barcelona Grand Prix

The starting grid for the 2026 F1 Barcelona GP

Formula 1
Formula 1
Barcelona-Catalunya GP
The starting grid for the 2026 F1 Barcelona GP

Pierre Gasly admits restored Monaco GP podium "won't give me back what I lost"

Formula 1
Formula 1
Monaco GP
Pierre Gasly admits restored Monaco GP podium "won't give me back what I lost"

Latest news

Nico Rosberg backs Lewis Hamilton momentum after "historic" Barcelona F1 win

Formula 1
Barcelona-Catalunya GP
Nico Rosberg backs Lewis Hamilton momentum after "historic" Barcelona F1 win

Can Lewis Hamilton now fight for the F1 world title with Ferrari? Our writers have their say

Feature
Formula 1
Feature
Barcelona-Catalunya GP
Can Lewis Hamilton now fight for the F1 world title with Ferrari? Our writers have their say

All the results and standings from the 2026 F1 Barcelona Grand Prix

Formula 1
Barcelona-Catalunya GP
All the results and standings from the 2026 F1 Barcelona Grand Prix

F1 championship: Lewis Hamilton takes 25 points out of Kimi Antonelli's lead

Formula 1
Barcelona-Catalunya GP
F1 championship: Lewis Hamilton takes 25 points out of Kimi Antonelli's lead

Feature

Discover prime content

Can Lewis Hamilton now fight for the F1 world title with Ferrari? Our writers have their say

Formula 1
Barcelona-Catalunya GP
By Autosport staff
Can Lewis Hamilton now fight for the F1 world title with Ferrari? Our writers have their say

What does Kimi Antonelli still need to improve to become F1 world champion?

Formula 1
By Autosport staff
What does Kimi Antonelli still need to improve to become F1 world champion?

How “reset” Russell fended off “recalibrated” Hamilton for Barcelona GP pole

Formula 1
Barcelona-Catalunya GP
By Stuart Codling
How “reset” Russell fended off “recalibrated” Hamilton for Barcelona GP pole

What we learned from Friday practice at the 2026 Barcelona Grand Prix

Formula 1
Barcelona-Catalunya GP
By Jake Boxall-Legge
What we learned from Friday practice at the 2026 Barcelona Grand Prix
View more