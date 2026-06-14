F1 championship: Lewis Hamilton takes 25 points out of Kimi Antonelli's lead
After winning the Barcelona Grand Prix, Hamilton makes up a lot of ground on Antonelli, who was forced to retire
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Sunday
By winning the Formula 1 Barcelona Grand Prix while championship leader Kimi Antonelli retired, Lewis Hamilton takes 25 points from the Italian's lead, with the gap now reduced to 41 points compared to 66 when arriving in Spain. Third-placed, George Russell moves back to within 50 points of his team-mate.
Among the constructors, this is the first GP of 2026 where Mercedes does not score the most points. Alpine once again placed both its drivers in the points.
Drivers' Championship
|Pos
|Driver
|Points
|1
|A. AntonelliMercedes
|156
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|2
|L. HamiltonFerrari
|115
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|25/1
|3
|G. RussellMercedes
|106
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|18/2
|4
|C. LeclercFerrari
|75
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|5
|L. NorrisMcLaren
|73
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|15/3
|6
|O. PiastriMcLaren
|68
|-
|3
|18/2
|22
|5
|10/5
|10/5
|7
|M. VerstappenRed Bull Racing
|55
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|12/4
|8
|P. GaslyAlpine
|41
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|15/3
|6/7
|9
|I. HadjarRed Bull Racing
|34
|-
|4
|-
|-
|10
|12/4
|8/6
|10
|L. LawsonRacing Bulls
|26
|-
|8
|2/9
|-
|6
|8/6
|2/9
|11
|F. ColapintoAlpine
|19
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|4/8
|12
|O. BearmanHaas F1 Team
|18
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|-
|13
|A. LindbladRacing Bulls
|12
|4/8
|-
|-
|-
|1
|6/7
|1/10
|14
|C. SainzWilliams
|6
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|15
|A. AlbonWilliams
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|-
|16
|E. OconHaas F1 Team
|3
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|17
|G. BortoletoAudi
|2
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|F. AlonsoAston Martin Racing
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|19
|N. HulkenbergAudi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|V. BottasCadillac F1 Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|S. PerezCadillac F1 Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|L. StrollAston Martin Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Constructors' Championship
|Pos
|Teams
|Points
|1
|Mercedes
|262
|43
|55
|37
|45
|39
|25
|18
|2
|Ferrari
|190
|27
|40
|23
|20
|37
|18
|25
|3
|McLaren
|141
|10
|8
|28
|48
|12
|10
|25
|4
|Red Bull Racing
|89
|8
|4
|4
|14
|27
|12
|20
|5
|Alpine
|60
|1
|9
|6
|7
|12
|15
|10
|6
|Racing Bulls
|38
|4
|8
|2
|-
|7
|14
|3
|7
|Haas F1 Team
|21
|6
|11
|1
|-
|1
|2
|-
|8
|Williams
|11
|-
|2
|-
|3
|2
|4
|-
|9
|Audi
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Aston Martin Racing
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|11
|Cadillac F1 Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Share Or Save This Story
Latest news
Nico Rosberg backs Lewis Hamilton momentum after "historic" Barcelona F1 win
Can Lewis Hamilton now fight for the F1 world title with Ferrari? Our writers have their say
All the results and standings from the 2026 F1 Barcelona Grand Prix
F1 championship: Lewis Hamilton takes 25 points out of Kimi Antonelli's lead
Can Lewis Hamilton now fight for the F1 world title with Ferrari? Our writers have their say
What does Kimi Antonelli still need to improve to become F1 world champion?
How “reset” Russell fended off “recalibrated” Hamilton for Barcelona GP pole
What we learned from Friday practice at the 2026 Barcelona Grand Prix
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments