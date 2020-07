Corvette Racing’s 100 North American wins

• Corvette drivers celebrate 100th IMSA win

• IMSA WeatherTech 240 Daytona report

The Chevrolet Corvette C5-R earned 32 wins on North American soil for Corvette Racing. This is the 2001 Petit Le Mans triumph at Road Atlanta. Photo by: Richard Sloop

The Corvette C6.R scored 51 wins. Here are Johnny O'Connell and Jan Magnussen on their way to victory at Long Beach in 2008. Photo by: Adriano Manocchia

Year Venue Drivers Corvette Series 1. 2000 Texas Motor Speedway Ron Fellows, Andy Pilgrim C5-R ALMS 2. 2000 Road Atlanta Andy Pilgrim, Kelly Collins, Franck Freon C5-R ALMS 3. 2001 Daytona 24hr Ron Fellows, Johnny O'Connell, Chris Kneifel, Franck Freon C5-R Rolex 4. 2001 Texas Motor Speedway Ron Fellows, Johnny O'Connell C5-R ALMS 5. 2001 Sears Point Ron Fellows, Johnny O'Connell C5-R ALMS 6. 2001 Portland Ron Fellows, Johnny O'Connell C5-R ALMS 7. 2001 Mosport Ron Fellows, Johnny O'Connell C5-R ALMS 8. 2001 Mid-Ohio Ron Fellows, Johnny O'Connell C5-R ALMS 9. 2001 Road Atlanta Ron Fellows, Johnny O'Connell, Kelly Collins C5-R ALMS 10. 2002 Sebring Ron Fellows, Johnny O'Connell, Oliver Gavin C5-R ALMS 11. 2002 Sears Point Ron Fellows, Johnny O'Connell C5-R ALMS 12. 2002 Mid-Ohio Ron Fellows, Johnny O'Connell C5-R ALMS 13. 2002 Road America Andy Pilgrim, Kelly Collins C5-R ALMS 14. 2002 Washington Ron Fellows, Johnny O'Connell C5-R ALMS 15. 2002 Trois Rivieres Andy Pilgrim, Kelly Collins C5-R ALMS 16. 2002 Mosport Ron Fellows, Johnny O'Connell C5-R ALMS 17. 2002 Miami Ron Fellows, Johnny O'Connell C5-R ALMS 18. 2002 Road Atlanta Ron Fellows, Johnny O'Connell, Oliver Gavin C5-R ALMS 19. 2003 Sebring Ron Fellows, Johnny O'Connell, Franck Freon C5-R ALMS 20. 2003 Road Atlanta Kelly Collins, Oliver Gavin C5-R ALMS 21. 2003 Sears Point Ron Fellows, Johnny O'Connell C5-R ALMS 22. 2003 Trois Rivieres Kelly Collins, Oliver Gavin C5-R ALMS 23. 2003 Mosport Ron Fellows, Johnny O'Connell C5-R ALMS 24. 2004 Sebring Ron Fellows, Johnny O'Connell, Max Papis C5-R ALMS 25. 2004 Mid-Ohio Ron Fellows, Johnny O'Connell C5-R ALMS 26. 2004 Lime Rock Olivier Beretta, Oliver Gavin C5-R ALMS 27. 2004 Sears Point Ron Fellows, Johnny O'Connell C5-R ALMS 28. 2004 Portland Ron Fellows, Johnny O'Connell C5-R ALMS 29. 2004 Mosport Olivier Beretta, Oliver Gavin C5-R ALMS 30. 2004 Road America Olivier Beretta, Oliver Gavin C5-R ALMS 31. 2004 Road Atlanta Olivier Beretta, Oliver Gavin, Jan Magnussen C5-R ALMS 32. 2004 Laguna Seca Ron Fellows, Johnny O'Connell C5-R ALMS 33. 2005 Road Atlanta Ron Fellows, Johnny O'Connell C6.R ALMS 34. 2005 Mid-Ohio Ron Fellows, Johnny O'Connell C6.R ALMS 35. 2005 Lime Rock Olivier Beretta, Oliver Gavin C6.R ALMS 36. 2005 Sears Point Ron Fellows, Johnny O'Connell C6.R ALMS 37. 2005 Portland Olivier Beretta, Oliver Gavin C6.R ALMS 38. 2005 Road America Olivier Beretta, Oliver Gavin C6.R ALMS 39. 2005 Mosport Olivier Beretta, Oliver Gavin C6.R ALMS 40. 2005 Road Atlanta Olivier Beretta, Oliver Gavin, Jan Magnussen C6.R ALMS 41. 2005 Laguna Seca Olivier Beretta, Oliver Gavin C6.R ALMS 42. 2006 Sebring Olivier Beretta, Oliver Gavin, Jan Magnussen C6.R ALMS 43. 2006 Houston Olivier Beretta, Oliver Gavin C6.R ALMS 44. 2006 Mid-Ohio Olivier Beretta, Oliver Gavin C6.R ALMS 45. 2006 Portland Olivier Beretta, Oliver Gavin C6.R ALMS 46. 2006 Road America Ron Fellows, Johnny O'Connell C6.R ALMS 47. 2007 Sebring Olivier Beretta, Oliver Gavin, Max Papis C6.R ALMS 48. 2007 St. Petersburg Olivier Beretta, Oliver Gavin C6.R ALMS 49. 2007 Long Beach Olivier Beretta, Oliver Gavin C6.R ALMS 50. 2007 Houston Jan Magnussen, Johnny O'Connell C6.R ALMS 51. 2007 Miller Park Olivier Beretta, Oliver Gavin C6.R ALMS 52. 2007 Lime Rock Olivier Beretta, Oliver Gavin C6.R ALMS 53. 2007 Mid-Ohio Olivier Beretta, Oliver Gavin C6.R ALMS 54. 2007 Road America Olivier Beretta, Oliver Gavin C6.R ALMS 55. 2007 Mosport Jan Magnussen, Johnny O'Connell C6.R ALMS 56. 2007 Detroit Jan Magnussen, Johnny O'Connell C6.R ALMS 57. 2007 Road Atlanta Olivier Beretta, Oliver Gavin, Max Papis C6.R ALMS 58. 2007 Laguna Seca Olivier Beretta, Oliver Gavin C6.R ALMS 59. 2008 Sebring Ron Fellows, Jan Magnussen, Johnny O'Connell C6.R ALMS 60. 2008 St. Petersburg Olivier Beretta, Oliver Gavin C6.R ALMS 61. 2008 Long Beach Jan Magnussen, Johnny O'Connell C6.R ALMS 62. 2008 Miller Park Jan Magnussen, Johnny O'Connell C6.R ALMS 63. 2008 Lime Rock Jan Magnussen, Johnny O'Connell C6.R ALMS 64. 2008 Mid-Ohio Jan Magnussen, Johnny O'Connell C6.R ALMS 65. 2008 Road America Jan Magnussen, Johnny O'Connell C6.R ALMS 66. 2008 Mosport Jan Magnussen, Johnny O'Connell C6.R ALMS 67. 2008 Detroit Olivier Beretta, Oliver Gavin C6.R ALMS 68. 2008 Road Atlanta Ron Fellows, Jan Magnussen, Johnny O'Connell C6.R ALMS 69. 2008 Laguna Seca Olivier Beretta, Oliver Gavin C6.R ALMS 70. 2009 Sebring Jan Magnussen, Johnny O'Connell, Antonio Garcia C6.R ALMS 71. 2009 Long Beach Olivier Beretta, Oliver Gavin C6.R ALMS 72. 2009 Mosport Jan Magnussen, Johnny O'Connell C6.R ALMS 73. 2010 Road Atlanta Oliver Gavin, Jan Magnussen, Emmanuel Collard C6.R ALMS 74. 2011 Mosport Oliver Gavin, Jan Magnussen C6.R ALMS 75. 2012 Long Beach Oliver Gavin, Tommy Milner C6.R ALMS 76. 2012 Laguna Seca Oliver Gavin, Tommy Milner C6.R ALMS 77. 2012 Mid-Ohio Oliver Gavin, Tommy Milner C6.R ALMS 78. 2012 VIR Oliver Gavin, Tommy Milner C6.R ALMS 79. 2013 Sebring Oliver Gavin, Tommy Milner, Richard Westbrook C6.R ALMS 80. 2013 Laguna Seca Antonio Garcia, Jan Magnussen C6.R ALMS 81. 2013 Mosport Oliver Gavin, Tommy Milner C6.R ALMS 82. 2013 Baltimore Antonio Garcia, Jan Magnussen C6.R ALMS 83. 2013 COTA Antonio Garcia, Jan Magnussen C6.R ALMS 84. 2014 Long Beach Antonio Garcia, Jan Magnussen C7.R TUSCC 85. 2014 Laguna Seca Antonio Garcia, Jan Magnussen C7.R TUSCC 86. 2014 Watkins Glen Antonio Garcia, Jan Magnussen C7.R TUSCC 87. 2014 CTMP Antonio Garcia, Jan Magnussen C7.R TUSCC 88. 2015 Daytona 24hr Antonio Garcia, Jan Magnussen, Ryan Briscoe C7.R TUSCC 89. 2015 Sebring Antonio Garcia, Jan Magnussen, Ryan Briscoe C7.R TUSCC 90. 2016 Daytona 24hr Oliver Gavin, Tommy Milner, Marcel Fassler C7.R WTSCC 91. 2016 Sebring Oliver Gavin, Tommy Milner, Marcel Fassler C7.R WTSCC 92. 2016 Lime Rock Oliver Gavin, Tommy Milner C7.R WTSCC 93. 2016 Road America Oliver Gavin, Tommy Milner C7.R WTSCC 94. 2016 VIR Antonio Garcia, Jan Magnussen C7.R WTSCC 95. 2017 Sebring Antonio Garcia, Jan Magnussen, Mike Rockenfeller C7.R WTSCC 96. 2017 Long Beach Oliver Gavin, Tommy Milner C7.R WTSCC 97. 2017 COTA Antonio Garcia, Jan Magnussen C7.R WTSCC 98. 2017 VIR Antonio Garcia, Jan Magnussen C7.R WTSCC 99. 2018 Long Beach Oliver Gavin, Tommy Milner C7.R WTSCC 100. 2020 Daytona 240 Antonio Garcia, Jordan Taylor C8.R WTSCC

Antonio Garcia and Jan Magnussen scored the C6.R's final win here at COTA in 2013, and also the first triumph for the C7.R at Long Beach in 2014. Photo by: Eric Gilbert

Oliver Gavin and Tommy Milner scored the C7.R's final win at Long Beach in 2018. Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Corvette Racing’s 24 Hours of Le Mans wins

Win Year Drivers Corvette 1. 2001 Ron Fellows, Johnny O'Connell, Scott Pruett C5-R 2. 2002 Ron Fellows, Johnny O'Connell, Oliver Gavin C5-R 3. 2004 Olivier Beretta, Oliver Gavin, Jan Magnussen C5-R 4. 2005 Olivier Beretta, Oliver Gavin, Jan Magnussen C6.R 5. 2006 Olivier Beretta, Oliver Gavin, Jan Magnussen C6.R 6. 2009 Jan Magnussen, Johnny O'Connell, Antonio Garcia C6.R 7. 2011 Olivier Beretta, Tommy Milner, Antonio Garcia C6.R 8. 2015 Oliver Gavin, Tommy Milner, Jordan Taylor C7.R