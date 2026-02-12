Skip to main content

Statistics
Formula 1 Bahrain Pre-Season Testing

All important statistics from day two of 2026 F1 Bahrain test

From mileage and lap times to the number of red flags, here are the important statistics that you need to know after the second day of the 2026 pre-season test in Bahrain

Fabien Gaillard
Published:
George Russell, Mercedes

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Alexander Albon, Williams

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Lando Norris, McLaren

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Charles Leclerc, Ferrari

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
The nose of the car of Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Adrian Newey, Aston Martin Racing Team Principal

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Charles Leclerc, Ferrari

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Lando Norris, McLaren

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Lando Norris, McLaren

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Sergio Perez, Cadillac Racing

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Liam Lawson, Racing Bulls

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Charles Leclerc, Ferrari

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Alexander Albon, Williams

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Keanu Reeves

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Pierre Gasly, Alpine

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Lando Norris, McLaren

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Charles Leclerc, Ferrari

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Sergio Perez, Cadillac Racing

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Liam Lawson, Racing Bulls

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Marc Hynes, Cadillac F1 Team Chief Racing Officer, Graeme Lowdon, Cadillac F1 Team Team Principal

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Pierre Gasly, Alpine

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Lando Norris, McLaren

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Frederic Vasseur, Ferrari

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Charles Leclerc, Ferrari

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Pierre Gasly, Alpine

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Lando Norris, McLaren

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Sergio Perez, Cadillac Racing

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Lando Norris, McLaren

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Lando Norris, McLaren

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Lando Norris, McLaren

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Pierre Gasly, Alpine

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
Charles Leclerc, Ferrari

Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
50

On day two of Formula 1's first official pre-season test, held in Bahrain from February 11-13, here are the key figures to remember.

Bahrain Test 1, Day 2 - Mileage per team

Team Drivers laps Km
McLaren Norris 149 806
Ferrari Leclerc 139 752
Racing Bulls Lawson
Lindblad		 133 720
Williams Albon
Sainz		 131 709
Haas Bearman 130 704
Audi Hulkenberg
Bortoleto		 114 617
Cadillac Perez
Bottas		 109 590
Aston Martin Alonso 98 530
Alpine Gasly 97 525
Red Bull Hadjar 87 471
Mercedes

Antonelli

Russell

 57 309

Bahrain Test 1, Day 2 - Mileage per engine manufacturer

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Engine Team(s) laps km KM per team
Mercedes

Williams

McLaren

Mercedes

Alpine

 434 2349 587
Ferrari Ferrari
Haas
Cadillac		 378 2046 682
Red Bull Ford Red Bull
Racing Bulls		 220 1191 595
Audi Audi 114 617 617
Honda Aston Martin 98 530 530

Bahrain Test 1, Day 2 lap times

P DRIVER TEAM Laps Time gap Tyre
1 Leclerc Ferrari 139 1m34.273s   C3
2 Norris McLaren 149 1m34.784s +0.511s C2
3

Bearman

 Haas 130 1m35.394s +1.121s C3
4

Russell

 Mercedes 54 1m35.466s +1.193s C3
5

Hajdar

 Red Bull 87 1m35.561s +2.288s C3
6

Bortoleto

 Audi 67 1m36.670s +2.397s C3
7

Gasly

 Alpine 97 1m36.723s +2.450s C3
8 Bottas Cadillac 67 1m36.824s +2.551s C3
9 Albon Williams 62 1m37.229s +2.956s C3
10 Hulkenberg Audi 47 1m37.266s +2.993s C3
11 Lindblad Racing Bulls 83 1m37.470s +3.197s C3
12 Sainz Williams 69 1m37.592s +3.319s C3
13 Lawson Racing Bulls 50 1m38.017s +3.744s C3
14 Alonso Aston Martin 98 1m38.248s +3.975s C3
15 Perez Cadillac 42 1m38.653s +4.380s C3
16 Antonelli Mercedes 3     C3

Bahrain Test 1, Day 2 - Red flags

Sergio Perez and Cadillac caused the first red flag of the day

Sergio Perez and Cadillac caused the first red flag of the day

Photo by: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Car Driver Time Reason
Cadillac Perez 10:10am Stopped on track
- - 1:52pm FIA test
Cadillac Bottas 4:35pm Debris on track
Alpine Gasly 4:53pm Stopped on track
- - 6:53pm FIA test
- - 7:00pm FIA test

 

