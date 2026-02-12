All important statistics from day two of 2026 F1 Bahrain test
From mileage and lap times to the number of red flags, here are the important statistics that you need to know after the second day of the 2026 pre-season test in Bahrain
Bahrain Pre-Season Testing Day 2, in photos
On day two of Formula 1's first official pre-season test, held in Bahrain from February 11-13, here are the key figures to remember.
Bahrain Test 1, Day 2 - Mileage per team
|Team
|Drivers
|laps
|Km
|McLaren
|Norris
|149
|806
|Ferrari
|Leclerc
|139
|752
|Racing Bulls
|Lawson
Lindblad
|133
|720
|Williams
|Albon
Sainz
|131
|709
|Haas
|Bearman
|130
|704
|Audi
|Hulkenberg
Bortoleto
|114
|617
|Cadillac
|Perez
Bottas
|109
|590
|Aston Martin
|Alonso
|98
|530
|Alpine
|Gasly
|97
|525
|Red Bull
|Hadjar
|87
|471
|Mercedes
|
Antonelli
Russell
|57
|309
Bahrain Test 1, Day 2 - Mileage per engine manufacturer
George Russell, Mercedes
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
|Engine
|Team(s)
|laps
|km
|KM per team
|Mercedes
|
Williams
McLaren
Mercedes
Alpine
|434
|2349
|587
|Ferrari
|Ferrari
Haas
Cadillac
|378
|2046
|682
|Red Bull Ford
|Red Bull
Racing Bulls
|220
|1191
|595
|Audi
|Audi
|114
|617
|617
|Honda
|Aston Martin
|98
|530
|530
Bahrain Test 1, Day 2 lap times
|P
|DRIVER
|TEAM
|Laps
|Time
|gap
|Tyre
|1
|Leclerc
|Ferrari
|139
|1m34.273s
|C3
|2
|Norris
|McLaren
|149
|1m34.784s
|+0.511s
|C2
|3
|
Bearman
|Haas
|130
|1m35.394s
|+1.121s
|C3
|4
|
Russell
|Mercedes
|54
|1m35.466s
|+1.193s
|C3
|5
|
Hajdar
|Red Bull
|87
|1m35.561s
|+2.288s
|C3
|6
|
Bortoleto
|Audi
|67
|1m36.670s
|+2.397s
|C3
|7
|
Gasly
|Alpine
|97
|1m36.723s
|+2.450s
|C3
|8
|Bottas
|Cadillac
|67
|1m36.824s
|+2.551s
|C3
|9
|Albon
|Williams
|62
|1m37.229s
|+2.956s
|C3
|10
|Hulkenberg
|Audi
|47
|1m37.266s
|+2.993s
|C3
|11
|Lindblad
|Racing Bulls
|83
|1m37.470s
|+3.197s
|C3
|12
|Sainz
|Williams
|69
|1m37.592s
|+3.319s
|C3
|13
|Lawson
|Racing Bulls
|50
|1m38.017s
|+3.744s
|C3
|14
|Alonso
|Aston Martin
|98
|1m38.248s
|+3.975s
|C3
|15
|Perez
|Cadillac
|42
|1m38.653s
|+4.380s
|C3
|16
|Antonelli
|Mercedes
|3
|C3
Bahrain Test 1, Day 2 - Red flags
Sergio Perez and Cadillac caused the first red flag of the day
Photo by: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images
|Car
|Driver
|Time
|Reason
|Cadillac
|Perez
|10:10am
|Stopped on track
|-
|-
|1:52pm
|FIA test
|Cadillac
|Bottas
|4:35pm
|Debris on track
|Alpine
|Gasly
|4:53pm
|Stopped on track
|-
|-
|6:53pm
|FIA test
|-
|-
|7:00pm
|FIA test
Top Comments