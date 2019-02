The 2019 Le Mans 24 Hours entry list so far

N° Team Car Confirmed drivers LMP1 - 8 cars 1 Rebellion Racing Rebellion R13-Gibson Andre Lotterer

Neel Jani Bruno Senna 3 Rebellion Racing Rebellion R13-Gibson Thomas Laurent Gustavo Menezes Nathanael Berthon 4 ByKolles Racing Team ENSO CLM P1/01-Nismo Tom Dillmann TBA TBA 7 Toyota Racing Toyota TS050 Hybrid Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez 8 Toyota Racing Toyota TS050 Hybrid Sebastien Buemi

Kazuki Nakajima Fernando Alonso 10 DragonSpeed BR Engineering BR1-Gibson Ben Hanley Henrik Hedman Renger van der Zande 11 SMP Racing BR Engineering BR1-AER Mikhail Aleshin Vitaly Petrov Jenson Button 17 SMP Racing BR Engineering BR1-AER Egor Orudzhev Sergey Sirotkin Stephane Sarrazin LMP2 - 9 cars 26 G-Drive Racing Oreca 07-Gibson Roman Rusinov Jean-Eric Vergne Job van Uitert 28 TDS Racing Oreca 07-Gibson Loic Duval Matthieu Vaxiviere Francois Perrodo 29 Racing Team Nederland Dallara P217-Gibson Giedo van der Garde Nyck de Vries Frits van Eerd 31 DragonSpeed Oreca 07-Gibson Roberto Gonzalez Pastor Maldonado Anthony Davidson 36 Signatech Alpine Alpine A470-Gibson Nicolas Lapierre Andre Negrao Pierre Thiriet 37 Jackie Chan DC Racing Oreca 07-Gibson David Heinemeier Hansson Jordan King TBA 38 Jackie Chan DC Racing Oreca 07-Gibson Ho-Pin Tung Gabriel Aubry Stephane Richelmi 43 RLR Msport Oreca 07-Gibson Arjun Maini John Farano TBA 50 Larbre Competition Ligier JS P217-Gibson Erwin Creed Romano Ricci TBA GTE Pro - 10 cars 51 AF Corse Ferrari 488 GTE James Calado Alessandro Pier Guidi Daniel Serra 66 Ford Chip Ganassi Racing Ford GT Olivier Pla Stefan Mucke TBA 67 Ford Chip Ganassi Racing Ford GT Andy Priaulx Harry Tincknell TBA 71 AF Corse Ferrari 488 GTE Sam Bird Davide Rigon Miguel Molina 81 BMW Team MTEK BMW M8 GTE Nicky Catsburg TBA TBA 82 BMW Team MTEK BMW M8 GTE Augusto Farfus TBA TBA 91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR Gianmaria Bruni Richard Lietz Frederic Makowiecki 92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR Michael Christensen Kevin Estre Laurens Vanthoor 95 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage Nicki Thiim Marco Sorensen TBA 97 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage Alex Lynn Maxime Martin TBA GTE Am - 15 cars 54 Spirit of Race Ferrari 488 GTE Giancarlo Fisichella Francesco Castellacci Thomas Flohr 56 Team Project 1 Porsche 911 RSR Jorg Bergmeister Patrick Lindsey Egidio Perfetti 60 Kessel Racing Ferrari 488 GTE Claudio Schiavoni TBA TBA 61 Clearwater Racing Ferrari 488 GTE Matt Griffin Matteo Cressoni Luis Perez Companc 62 WeatherTech Racing Ferrari 488 GTE Cooper MacNeil TBA TBA 70 MR Racing Ferrari 488 GTE Motoaki Ishikawa Olivier Beretta Eddie Cheever III 77 Dempsey-Proton Racing

Porsche 911 RSR Matt Campbell TBA TBA 78 Proton Competition Porsche 911 RSR Morris Chen TBA TBA 84 JMW Motorsport Ferrari 488 GTE Jonathan Cocker TBA TBA 85 Keating Motorsports Ford GT Ben Keating Jeroen Bleekemolen Felipe Fraga 86 Gulf Racing Porsche 911 RSR Michael Wainwright Ben Barker TBA 88 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR Satoshi Hoshino Giorgio Roda Matteo Cairoli 90 TF Sport Aston Martin Vantage Euan Hankey Salih Yoluc Charlie Eastwood 98 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage Pedro Lamy Mathias Lauda Paul Dalla Lana 99 Proton Competition Porsche 911 RSR Pat Long TBA TBA

Entries in bold are also full-season WEC participants