Complete 2026 NASCAR Cup championship standings after Phoenix I
Reddick remains firmly atop the points standings, but there is a new driver now second in championship
Riley Herbst, 23XI Racing, Chris Buescher, RFK Racing, Connor Zilisch, Trackhouse Racing, AJ Allmendinger, Kaulig Racing
Photo by: Sean Gardner / Getty Images
The fourth round of the 2026 NASCAR Cup season is complete in what many drivers are calling the start of the 'regular' season after two drafting tracks and a road course to open the year.
Tyler Reddick, who entered this race with a 70-point lead in the championship standings, was attempting to become the first driver since Jimmie Johnson in 2007 to win four consecutive races at the Cup level. He ultimately finished eighth in a good showing, but not nearly enough to keep his win streak alive.
Alex Bowman, who entered this race last among full-time drivers, did not take part as he was suffering from vertigo. Anthony Alfredo drove the #48, ensuring Hendrick Motorsports still got owner points while Bowman gains no driver points.
Ryan Blaney won the race and collected a lot of stage points, which vaulted him up to second place in the standings. He is 60 points back of Reddick.
2026 NASCAR Cup points after Phoenix I (Race 4 of 36)
|Pos.
|Driver
|Points
|1
|Tyler Reddick
|225
|2
|Ryan Blaney
|165
|3
|Bubba Wallace
|153
|4
|Chase Elliott
|128
|5
|Shane van Gisbergen
|116
|6
|Christopher Bell
|113
|7
|Joey Logano
|113
|8
|Michael McDowell
|111
|9
|Chris Buescher
|111
|10
|Kyle Larson
|109
|11
|William Byron
|108
|12
|Denny Hamlin
|107
|13
|AJ Allmendinger
|104
|14
|Carson Hocevar
|103
|15
|Ty Gibbs
|101
|16
|Brad Keselowski
|100
|17
|Daniel Suarez
|98
|18
|Ryan Preece
|92
|19
|Zane Smith
|85
|20
|Kyle Busch
|81
|21
|Ty Dillon
|76
|22
|John Hunter Nemechek
|75
|23
|Ross Chastain
|74
|24
|Riley Herbst
|72
|25
|Noah Gragson
|66
|26
|Todd Gilliland
|65
|27
|Ricky Stenhouse Jr.
|64
|28
|Erik Jones
|59
|29
|Austin Dillon
|56
|30
|Austin Cindric
|52
|31
|Josh Berry
|50
|32
|Cody Ware
|50
|33
|Chase Briscoe
|47
|34
|Connor Zilisch
|45
|35
|Cole Custer
|42
|36
|Alex Bowman
|23
|37
|Casey Mears
|9
|38
|BJ McLeod
|3
Latest news
