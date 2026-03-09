Skip to main content

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Results
NASCAR Cup Phoenix

Complete 2026 NASCAR Cup championship standings after Phoenix I

Reddick remains firmly atop the points standings, but there is a new driver now second in championship

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Edited:
Riley Herbst, 23XI Racing, Chris Buescher, RFK Racing, Connor Zilisch, Trackhouse Racing, AJ Allmendinger, Kaulig Racing

Riley Herbst, 23XI Racing, Chris Buescher, RFK Racing, Connor Zilisch, Trackhouse Racing, AJ Allmendinger, Kaulig Racing

Photo by: Sean Gardner / Getty Images

The fourth round of the 2026 NASCAR Cup season is complete in what many drivers are calling the start of the 'regular' season after two drafting tracks and a road course to open the year.

Tyler Reddick, who entered this race with a 70-point lead in the championship standings, was attempting to become the first driver since Jimmie Johnson in 2007 to win four consecutive races at the Cup level. He ultimately finished eighth in a good showing, but not nearly enough to keep his win streak alive.

Alex Bowman, who entered this race last among full-time drivers, did not take part as he was suffering from vertigo. Anthony Alfredo drove the #48, ensuring Hendrick Motorsports still got owner points while Bowman gains no driver points.

Ryan Blaney won the race and collected a lot of stage points, which vaulted him up to second place in the standings. He is 60 points back of Reddick.

Photos from Phoenix - Race

Ryan Blaney, Team Penske

Phoenix - Sunday, in photos
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing

Phoenix - Sunday, in photos
AJ Allmendinger, Kaulig Racing

Phoenix - Sunday, in photos
Carson Hocevar, Spire Motorsports

Phoenix - Sunday, in photos
Kyle Busch, Richard Childress Racing

Phoenix - Sunday, in photos
William Byron, Hendrick Motorsports

Phoenix - Sunday, in photos
Bubba Wallace, 23XI Racing

Phoenix - Sunday, in photos
AJ Allmendinger, Kaulig Racing

Phoenix - Sunday, in photos
Shane van Gisbergen, Trackhouse Racing

Phoenix - Sunday, in photos
Daniel Suárez, Spire Motorsports

Phoenix - Sunday, in photos
Kyle Larson, Hendrick Motorsports

Phoenix - Sunday, in photos
Joey Logano, Team Penske, Kyle Larson, Hendrick Motorsports

Phoenix - Sunday, in photos
Joey Logano, Team Penske, Kyle Larson, Hendrick Motorsports

Phoenix - Sunday, in photos
General view

Phoenix - Sunday, in photos
Brad Keselowski, RFK Racing, Ryan Preece, RFK Racing

Phoenix - Sunday, in photos
Daniel Suárez, Spire Motorsports

Phoenix - Sunday, in photos
Chase Elliott, Hendrick Motorsports

Phoenix - Sunday, in photos
Chase Elliott, Hendrick Motorsports

Phoenix - Sunday, in photos
Daniel Suárez, Spire Motorsports, William Byron, Hendrick Motorsports

Phoenix - Sunday, in photos
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing

Phoenix - Sunday, in photos
General view

Phoenix - Sunday, in photos
Erik Jones, Legacy Motor Club

Phoenix - Sunday, in photos
Joey Logano, Team Penske, Ryan Blaney, Team Penske

Phoenix - Sunday, in photos
Joey Logano, Team Penske

Phoenix - Sunday, in photos
Kyle Busch, Richard Childress Racing

Phoenix - Sunday, in photos
Michael Jordan, 23XI Racing

Phoenix - Sunday, in photos
Kyle Larson, Hendrick Motorsports

Phoenix - Sunday, in photos
Riley Herbst, 23XI Racing, Chris Buescher, RFK Racing, Connor Zilisch, Trackhouse Racing, AJ Allmendinger, Kaulig Racing

Phoenix - Sunday, in photos
Noah Gragson, Front Row Motorsports

Phoenix - Sunday, in photos
Michael Jordan, 23XI Racing

Phoenix - Sunday, in photos
Ryan Preece, RFK Racing, Todd Gilliland, Front Row Motorsports

Phoenix - Sunday, in photos
Ryan Blaney, Team Penske

Phoenix - Sunday, in photos
Shane van Gisbergen, Trackhouse Racing

Phoenix - Sunday, in photos
Ty Gibbs, Joe Gibbs Racing, William Byron, Hendrick Motorsports

Phoenix - Sunday, in photos
William Byron, Hendrick Motorsports, Chase Elliott, Hendrick Motorsports

Phoenix - Sunday, in photos
Tyler Reddick, 23XI Racing

Phoenix - Sunday, in photos
William Byron, Hendrick Motorsports, Daniel Suárez, Spire Motorsports

Phoenix - Sunday, in photos
Ryan Blaney, Team Penske

Phoenix - Sunday, in photos
Ryan Blaney, Team Penske

Phoenix - Sunday, in photos
Fan

Phoenix - Sunday, in photos
Ryan Blaney, Team Penske

Phoenix - Sunday, in photos
Ryan Blaney, Team Penske

Phoenix - Sunday, in photos
Ryan Blaney, Team Penske

Phoenix - Sunday, in photos
Ryan Blaney, Team Penske

Phoenix - Sunday, in photos
Ryan Blaney, Team Penske

Phoenix - Sunday, in photos
Ryan Blaney, Team Penske

Phoenix - Sunday, in photos
Ryan Blaney, Team Penske

Phoenix - Sunday, in photos
Ryan Blaney, Team Penske

Phoenix - Sunday, in photos
Ryan Blaney, Team Penske

Phoenix - Sunday, in photos
Ryan Blaney, Team Penske

Phoenix - Sunday, in photos
NASCAR Cup
50
Read Also:

2026 NASCAR Cup points after Phoenix I (Race 4 of 36)

Pos. Driver Points
1 Tyler Reddick 225
2 Ryan Blaney 165
3 Bubba Wallace 153
4 Chase Elliott 128
5 Shane van Gisbergen 116
6 Christopher Bell 113
7 Joey Logano 113
8 Michael McDowell 111
9 Chris Buescher 111
10 Kyle Larson 109
11 William Byron 108
12 Denny Hamlin 107
13 AJ Allmendinger 104
14 Carson Hocevar 103
15 Ty Gibbs 101
16 Brad Keselowski 100
17 Daniel Suarez 98
18 Ryan Preece 92
19 Zane Smith 85
20 Kyle Busch 81
21 Ty Dillon 76
22 John Hunter Nemechek 75
23 Ross Chastain 74
24 Riley Herbst 72
25 Noah Gragson 66
26 Todd Gilliland 65
27 Ricky Stenhouse Jr. 64
28 Erik Jones 59
29 Austin Dillon 56
30 Austin Cindric 52
31 Josh Berry 50
32 Cody Ware 50
33 Chase Briscoe 47
34 Connor Zilisch 45
35 Cole Custer 42
36 Alex Bowman 23
37 Casey Mears 9
38 BJ McLeod 3

 

Share Or Save This Story

Previous article Joey Logano takes responsibility for violent restart crash after 'rough day'
Next article NASCAR, Goodyear and Ryan Blaney get a win in Phoenix

Top Comments

More from
Nick DeGroot

Joey Logano takes responsibility for violent restart crash after 'rough day'

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Phoenix
Joey Logano takes responsibility for violent restart crash after 'rough day'

Ryan Blaney completes Penske sweep as wreck-fest ties NASCAR Phoenix Cup caution record

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Phoenix
Ryan Blaney completes Penske sweep as wreck-fest ties NASCAR Phoenix Cup caution record

Official race results: 2026 NASCAR Cup at Phoenix I

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Phoenix
Official race results: 2026 NASCAR Cup at Phoenix I

Latest news

Max Verstappen to enter Nurburgring 24 Hours with Mercedes

NLS
VLN NLS
Max Verstappen to enter Nurburgring 24 Hours with Mercedes

Have your say: What did you think of the first race of F1’s new era?

Formula 1
F1 Formula 1
Australian GP
Have your say: What did you think of the first race of F1’s new era?

Who slept best last night: Toto Wolff

Formula 1
F1 Formula 1
Australian GP
Who slept best last night: Toto Wolff

Who slept worst last night: Adrian Newey

Formula 1
F1 Formula 1
Australian GP
Who slept worst last night: Adrian Newey