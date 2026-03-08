Skip to main content

Results
NASCAR Cup Phoenix

Official race results: 2026 NASCAR Cup at Phoenix I

Logano started the race from pole position as Team Penske attempted to sweep the weekend in both qualifying and races for IndyCar and NASCAR, and ultimately succeeded with Blaney

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Edited:
Joey Logano, Team Penske, Kyle Larson, Hendrick Motorsports

Joey Logano, Team Penske, Kyle Larson, Hendrick Motorsports

Photo by: Meg Oliphant / Getty Images

After 12 cautions in a wreck-filled race, Ryan Blaney emerged victorious in the #12 Team Penske Ford. He had to overcome two loose wheels, and passed Ty Gibbs late in the race to secure his 18th career win and second consecutive at Phoenix.

Christopher Bell led 176 of 312 laps, and finished second while Kyle Larson placed third.

Tyler Reddick's quest for the four-peat ended with a solid eighth-place finish, further cementing his place atop the championship standings.

There were also 12 cautions, which tied the record for Cup races at Phoenix. Ross Chastain in 28th was the last car running, but he was over 25 laps down with significant damage.

Blaney also won Stage 1, while Bell won Stage 2 in the race. NASCAR will return to Phoenix Raceway in the fall as one of the Chase for the Championship races.

NASCAR Cup
50
NASCAR Cup Phoenix race results

cla # driver manufacturer laps time gap laps led STATUS
1 12 USA Ryan Blaney Ford 312 3:32'11.109   28  
2 20 USA Christopher Bell Toyota 312 3:32'11.508 0.399 176  
3 5 USA Kyle Larson Chevrolet 312 3:32'13.284 2.175    
4 54 USA Ty Gibbs Toyota 312 3:32'13.717 2.608 12  
5 11 USA Denny Hamlin Toyota 312 3:32'14.023 2.914 5  
6 23 USA Darrell Wallace Jr Toyota 312 3:32'14.672 3.563    
7 24 USA William Byron Chevrolet 312 3:32'15.678 4.569 1  
8 45 USA Tyler Reddick Toyota 312 3:32'16.148 5.039    
9 71 USA Michael McDowell Chevrolet 312 3:32'16.803 5.694    
10 43 USA Erik Jones Toyota 312 3:32'17.195 6.086    
11 97 NZL Shane van Gisbergen Chevrolet 312 3:32'17.413 6.304    
12 34 USA Todd Gilliland Ford 312 3:32'17.522 6.413    
13 60 USA Ryan Preece Ford 312 3:32'17.818 6.709 4  
14 17 USA Chris Buescher Ford 312 3:32'18.235 7.126    
15 6 USA Brad Keselowski Ford 312 3:32'18.332 7.223    
16 3 USA Austin Dillon Chevrolet 312 3:32'18.641 7.532    
17 8 USA Kyle Busch Chevrolet 312 3:32'19.531 8.422    
18 35 USA Riley Herbst Toyota 312 3:32'20.250 9.141    
19 16 USA AJ Allmendinger Chevrolet 312 3:32'20.339 9.230    
20 77 USA Carson Hocevar Chevrolet 312 3:32'20.736 9.627    
21 33 USA Austin Hill Chevrolet 312 3:32'20.888 9.779    
22 47 USA Ricky Stenhouse Jr Chevrolet 312 3:32'21.005 9.896    
23 9 USA Chase Elliott Chevrolet 312 3:32'21.198 10.089    
24 51 USA Cody Ware Chevrolet 312 3:32'21.613 10.504    
25 42 USA John Hunter Nemechek Toyota 312 3:32'25.193 14.084    
26 10 USA Ty Dillon Chevrolet 311 3:32'36.461 1 Lap    
27 38 USA Zane Smith Ford 294 3:20'11.422 18 Laps   Accident
28 1 USA Ross Chastain Chevrolet 286 3:32'23.592 26 Laps    
29 88 USA Connor Zilisch Chevrolet 281 3:12'11.753 31 Laps   Suspension
30 7 MEX Daniel Suarez Chevrolet 254 2:53'23.934 58 Laps   Accident
31 22 USA Joey Logano Ford 253 2:49'51.927 59 Laps 73 Accident
32 21 USA Josh Berry Ford 253 2:49'52.733 59 Laps 13 Accident
33 48 USA Anthony Alfredo Chevrolet 217 2:30'27.403 95 Laps   Accident
34 2 USA Austin Cindric Ford 216 2:21'53.619 96 Laps   Accident
35 41 USA Cole Custer Chevrolet 159 1:38'34.504 153 Laps   Radiator
36 4 USA Noah Gragson Ford 155 1:35'02.193 157 Laps   Accident
37 19 USA Chase Briscoe Toyota 131 1:18'36.162 181 Laps   Accident

Share Or Save This Story

