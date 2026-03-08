Official race results: 2026 NASCAR Cup at Phoenix I
Logano started the race from pole position as Team Penske attempted to sweep the weekend in both qualifying and races for IndyCar and NASCAR, and ultimately succeeded with Blaney
Joey Logano, Team Penske, Kyle Larson, Hendrick Motorsports
Photo by: Meg Oliphant / Getty Images
After 12 cautions in a wreck-filled race, Ryan Blaney emerged victorious in the #12 Team Penske Ford. He had to overcome two loose wheels, and passed Ty Gibbs late in the race to secure his 18th career win and second consecutive at Phoenix.
Christopher Bell led 176 of 312 laps, and finished second while Kyle Larson placed third.
Tyler Reddick's quest for the four-peat ended with a solid eighth-place finish, further cementing his place atop the championship standings.
There were also 12 cautions, which tied the record for Cup races at Phoenix. Ross Chastain in 28th was the last car running, but he was over 25 laps down with significant damage.
Blaney also won Stage 1, while Bell won Stage 2 in the race. NASCAR will return to Phoenix Raceway in the fall as one of the Chase for the Championship races.
NASCAR Cup Phoenix race results
|#
|driver
|manufacturer
|laps
|time
|gap
|laps led
|STATUS
|1
|12
|Ryan Blaney
|Ford
|312
|3:32'11.109
|28
|2
|20
|Christopher Bell
|Toyota
|312
|3:32'11.508
|0.399
|176
|3
|5
|Kyle Larson
|Chevrolet
|312
|3:32'13.284
|2.175
|4
|54
|Ty Gibbs
|Toyota
|312
|3:32'13.717
|2.608
|12
|5
|11
|Denny Hamlin
|Toyota
|312
|3:32'14.023
|2.914
|5
|6
|23
|Darrell Wallace Jr
|Toyota
|312
|3:32'14.672
|3.563
|7
|24
|William Byron
|Chevrolet
|312
|3:32'15.678
|4.569
|1
|8
|45
|Tyler Reddick
|Toyota
|312
|3:32'16.148
|5.039
|9
|71
|Michael McDowell
|Chevrolet
|312
|3:32'16.803
|5.694
|10
|43
|Erik Jones
|Toyota
|312
|3:32'17.195
|6.086
|11
|97
|Shane van Gisbergen
|Chevrolet
|312
|3:32'17.413
|6.304
|12
|34
|Todd Gilliland
|Ford
|312
|3:32'17.522
|6.413
|13
|60
|Ryan Preece
|Ford
|312
|3:32'17.818
|6.709
|4
|14
|17
|Chris Buescher
|Ford
|312
|3:32'18.235
|7.126
|15
|6
|Brad Keselowski
|Ford
|312
|3:32'18.332
|7.223
|16
|3
|Austin Dillon
|Chevrolet
|312
|3:32'18.641
|7.532
|17
|8
|Kyle Busch
|Chevrolet
|312
|3:32'19.531
|8.422
|18
|35
|Riley Herbst
|Toyota
|312
|3:32'20.250
|9.141
|19
|16
|AJ Allmendinger
|Chevrolet
|312
|3:32'20.339
|9.230
|20
|77
|Carson Hocevar
|Chevrolet
|312
|3:32'20.736
|9.627
|21
|33
|Austin Hill
|Chevrolet
|312
|3:32'20.888
|9.779
|22
|47
|Ricky Stenhouse Jr
|Chevrolet
|312
|3:32'21.005
|9.896
|23
|9
|Chase Elliott
|Chevrolet
|312
|3:32'21.198
|10.089
|24
|51
|Cody Ware
|Chevrolet
|312
|3:32'21.613
|10.504
|25
|42
|John Hunter Nemechek
|Toyota
|312
|3:32'25.193
|14.084
|26
|10
|Ty Dillon
|Chevrolet
|311
|3:32'36.461
|1 Lap
|27
|38
|Zane Smith
|Ford
|294
|3:20'11.422
|18 Laps
|Accident
|28
|1
|Ross Chastain
|Chevrolet
|286
|3:32'23.592
|26 Laps
|29
|88
|Connor Zilisch
|Chevrolet
|281
|3:12'11.753
|31 Laps
|Suspension
|30
|7
|Daniel Suarez
|Chevrolet
|254
|2:53'23.934
|58 Laps
|Accident
|31
|22
|Joey Logano
|Ford
|253
|2:49'51.927
|59 Laps
|73
|Accident
|32
|21
|Josh Berry
|Ford
|253
|2:49'52.733
|59 Laps
|13
|Accident
|33
|48
|Anthony Alfredo
|Chevrolet
|217
|2:30'27.403
|95 Laps
|Accident
|34
|2
|Austin Cindric
|Ford
|216
|2:21'53.619
|96 Laps
|Accident
|35
|41
|Cole Custer
|Chevrolet
|159
|1:38'34.504
|153 Laps
|Radiator
|36
|4
|Noah Gragson
|Ford
|155
|1:35'02.193
|157 Laps
|Accident
|37
|19
|Chase Briscoe
|Toyota
|131
|1:18'36.162
|181 Laps
|Accident
