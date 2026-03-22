Official race results: NASCAR Cup 2026 Darlington I
Reddick emerged victorious at Darlington, followed by Keselowski and Blaney
Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota
At Darlington Raceway, 23XI Racing's Tyler Reddick earned his 12th career win and his fourth in the first six races of the 2026 NASCAR Cup season.
He was followed by Brad Keselowski in second, a driver who was hoping to end a two-year win drought, but had to settle for two stage wins and a runner-up finish. Ryan Blaney fought back from a loose wheel to finish third, Carson Hocevar led the way for Chevrolet in fourth, and Austin Cindric finished fifth.
At the checkered flag, 36 of the 37 starters were still running, with only Timmy Hill recording a DNF.
2026 Goodyear 400 at Darlington full race results
|Cla
|Driver
|#
|Manufacturer
|Laps
|Time
|Interval
|Pits
|Points
|1
|T. Reddick23XI Racing
|45
|Toyota
|293
|
3:04'55.681
|10
|2
|B. KeselowskiRFK Racing
|6
|Ford
|293
|
+5.847
3:05'01.528
|5.847
|10
|3
|R. BlaneyTeam Penske
|12
|Ford
|293
|
+11.395
3:05'07.076
|5.548
|10
|4
|C. HocevarSpire Motorsports
|77
|Chevrolet
|293
|
+12.950
3:05'08.631
|1.555
|9
|5
|A. CindricTeam Penske
|2
|Ford
|293
|
+16.405
3:05'12.086
|3.455
|10
|6
|T. GibbsJoe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|293
|
+19.190
3:05'14.871
|2.785
|9
|7
|D. SuarezSpire Motorsports
|7
|Chevrolet
|293
|
+19.381
3:05'15.062
|0.191
|9
|8
|W. ByronHendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|293
|
+19.484
3:05'15.165
|0.103
|10
|9
|C. BuescherRFK Racing
|17
|Ford
|293
|
+20.407
3:05'16.088
|0.923
|9
|10
|E. JonesLegacy Motor Club
|43
|Toyota
|293
|
+22.593
3:05'18.274
|2.186
|10
|11
|D. HamlinJoe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|293
|
+22.900
3:05'18.581
|0.307
|10
|12
|C. BriscoeJoe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|293
|
+24.807
3:05'20.488
|1.907
|10
|13
|R. PreeceRFK Racing
|60
|Ford
|293
|
+26.770
3:05'22.451
|1.963
|10
|14
|S. van GisbergenTrackHouse Racing
|97
|Chevrolet
|293
|
+27.603
3:05'23.284
|0.833
|9
|15
|C. ElliottHendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|293
|
+28.650
3:05'24.331
|1.047
|10
|16
|R. ChastainTrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|293
|
+32.156
3:05'27.837
|3.506
|10
|17
|
J. BerryWood Brothers Racing
|21
|Ford
|293
|
+32.378
3:05'28.059
|0.222
|9
|18
|
C. ZilischTrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|293
|
+32.893
3:05'28.574
|0.515
|9
|19
|C. BellJoe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|292
|
+1 Lap
3:04'59.353
|1 Lap
|10
|20
|M. McDowellSpire Motorsports
|71
|Chevrolet
|292
|
+1 Lap
3:05'00.135
|0.782
|10
|21
|K. BuschRichard Childress Racing
|8
|Chevrolet
|292
|
+1 Lap
3:05'00.495
|0.360
|10
|22
|Z. SmithFront Row Motorsports
|38
|Ford
|292
|
+1 Lap
3:05'03.465
|2.970
|9
|23
|T. GillilandFront Row Motorsports
|34
|Ford
|292
|
+1 Lap
3:05'04.865
|1.400
|9
|24
|J. AllgaierHendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|292
|
+1 Lap
3:05'11.747
|6.882
|8
|25
|A. DillonRichard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|292
|
+1 Lap
3:05'13.875
|2.128
|9
|26
|N. GragsonFront Row Motorsports
|4
|Ford
|291
|
+2 Laps
3:04'59.520
|1 Lap
|9
|27
|J. NemechekLegacy Motor Club
|42
|Toyota
|291
|
+2 Laps
3:05'03.806
|4.286
|9
|28
|C. CusterHaas Factory Team
|41
|Chevrolet
|291
|
+2 Laps
3:05'07.738
|3.932
|9
|29
|R. Stenhouse JrHyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|291
|
+2 Laps
3:05'14.533
|6.795
|9
|30
|A. AllmendingerKaulig Racing
|16
|Chevrolet
|291
|
+2 Laps
3:05'15.829
|1.296
|10
|31
|T. DillonKaulig Racing
|10
|Chevrolet
|291
|
+2 Laps
3:05'16.844
|1.015
|9
|32
|K. LarsonHendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|291
|
+2 Laps
3:05'32.851
|16.007
|11
|33
|J. LoganoTeam Penske
|22
|Ford
|290
|
+3 Laps
3:05'06.510
|1 Lap
|10
|34
|B. Wallace23XI Racing
|23
|Toyota
|288
|
+5 Laps
3:05'22.620
|2 Laps
|11
|35
|R. Herbst23XI Racing
|35
|Toyota
|288
|
+5 Laps
3:05'35.045
|12.425
|12
|36
|C. WareRick Ware Racing
|51
|Chevrolet
|285
|
+8 Laps
3:05'00.754
|3 Laps
|12
|37
|T. HillGarage 66
|66
|Ford
|52
|
+241 Laps
38'53.441
|233 Laps
|5
