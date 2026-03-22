Skip to main content

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Results
NASCAR Cup Darlington

Official race results: NASCAR Cup 2026 Darlington I

Reddick emerged victorious at Darlington, followed by Keselowski and Blaney

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Published:
Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota

Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota

Photo by: Jonathan Bachman - Getty Images

At Darlington Raceway, 23XI Racing's Tyler Reddick earned his 12th career win and his fourth in the first six races of the 2026 NASCAR Cup season.

He was followed by Brad Keselowski in second, a driver who was hoping to end a two-year win drought, but had to settle for two stage wins and a runner-up finish. Ryan Blaney fought back from a loose wheel to finish third, Carson Hocevar led the way for Chevrolet in fourth, and Austin Cindric finished fifth.

At the checkered flag, 36 of the 37 starters were still running, with only Timmy Hill recording a DNF.

Cla Driver # Manufacturer Laps Time Interval Pits Points
1 T. Reddick23XI Racing 45 Toyota 293

3:04'55.681

   10  
2 B. KeselowskiRFK Racing 6 Ford 293

+5.847

3:05'01.528

 5.847 10  
3 R. BlaneyTeam Penske 12 Ford 293

+11.395

3:05'07.076

 5.548 10  
4 C. HocevarSpire Motorsports 77 Chevrolet 293

+12.950

3:05'08.631

 1.555 9  
5 A. CindricTeam Penske 2 Ford 293

+16.405

3:05'12.086

 3.455 10  
6 T. GibbsJoe Gibbs Racing 54 Toyota 293

+19.190

3:05'14.871

 2.785 9  
7 D. SuarezSpire Motorsports 7 Chevrolet 293

+19.381

3:05'15.062

 0.191 9  
8 W. ByronHendrick Motorsports 24 Chevrolet 293

+19.484

3:05'15.165

 0.103 10  
9 C. BuescherRFK Racing 17 Ford 293

+20.407

3:05'16.088

 0.923 9  
10 E. JonesLegacy Motor Club 43 Toyota 293

+22.593

3:05'18.274

 2.186 10  
11 D. HamlinJoe Gibbs Racing 11 Toyota 293

+22.900

3:05'18.581

 0.307 10  
12 C. BriscoeJoe Gibbs Racing 19 Toyota 293

+24.807

3:05'20.488

 1.907 10  
13 R. PreeceRFK Racing 60 Ford 293

+26.770

3:05'22.451

 1.963 10  
14 S. van GisbergenTrackHouse Racing 97 Chevrolet 293

+27.603

3:05'23.284

 0.833 9  
15 C. ElliottHendrick Motorsports 9 Chevrolet 293

+28.650

3:05'24.331

 1.047 10  
16 R. ChastainTrackHouse Racing 1 Chevrolet 293

+32.156

3:05'27.837

 3.506 10  
17
J. BerryWood Brothers Racing
 21 Ford 293

+32.378

3:05'28.059

 0.222 9  
18
C. ZilischTrackHouse Racing
 88 Chevrolet 293

+32.893

3:05'28.574

 0.515 9  
19 C. BellJoe Gibbs Racing 20 Toyota 292

+1 Lap

3:04'59.353

 1 Lap 10  
20 M. McDowellSpire Motorsports 71 Chevrolet 292

+1 Lap

3:05'00.135

 0.782 10  
21 K. BuschRichard Childress Racing 8 Chevrolet 292

+1 Lap

3:05'00.495

 0.360 10  
22 Z. SmithFront Row Motorsports 38 Ford 292

+1 Lap

3:05'03.465

 2.970 9  
23 T. GillilandFront Row Motorsports 34 Ford 292

+1 Lap

3:05'04.865

 1.400 9  
24 J. AllgaierHendrick Motorsports 48 Chevrolet 292

+1 Lap

3:05'11.747

 6.882 8  
25 A. DillonRichard Childress Racing 3 Chevrolet 292

+1 Lap

3:05'13.875

 2.128 9  
26 N. GragsonFront Row Motorsports 4 Ford 291

+2 Laps

3:04'59.520

 1 Lap 9  
27 J. NemechekLegacy Motor Club 42 Toyota 291

+2 Laps

3:05'03.806

 4.286 9  
28 C. CusterHaas Factory Team 41 Chevrolet 291

+2 Laps

3:05'07.738

 3.932 9  
29 R. Stenhouse JrHyak Motorsports 47 Chevrolet 291

+2 Laps

3:05'14.533

 6.795 9  
30 A. AllmendingerKaulig Racing 16 Chevrolet 291

+2 Laps

3:05'15.829

 1.296 10  
31 T. DillonKaulig Racing 10 Chevrolet 291

+2 Laps

3:05'16.844

 1.015 9  
32 K. LarsonHendrick Motorsports 5 Chevrolet 291

+2 Laps

3:05'32.851

 16.007 11  
33 J. LoganoTeam Penske 22 Ford 290

+3 Laps

3:05'06.510

 1 Lap 10  
34 B. Wallace23XI Racing 23 Toyota 288

+5 Laps

3:05'22.620

 2 Laps 11  
35 R. Herbst23XI Racing 35 Toyota 288

+5 Laps

3:05'35.045

 12.425 12  
36 C. WareRick Ware Racing 51 Chevrolet 285

+8 Laps

3:05'00.754

 3 Laps 12  
37 T. HillGarage 66 66 Ford 52

+241 Laps

38'53.441

 233 Laps 5  

Share Or Save This Story

