This is the starting grid for the 2026 F1 Belgian GP
Kimi Antonelli took pole position after qualifying for the 2026 Belgian F1 Grand Prix. Here is the rest of the provisional starting grid, pending final validation by the FIA
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
Belgian Grand Prix - Saturday
While Kimi Antonelli sailed to pole position at the Formula 1 Belgian Grand Prix, there is a raft of changes to the order behind the Mercedes driver.
Engine changes up and down the grid mean that Lando Norris, Lance Stroll, Isack Hadjar and Fernando Alonso will all take grid penalties for tomorrow's race. Here is how that impacts the starting grid for F1's Belgian GP.
|
2
|
Max Verstappen
|1
|
Kimi Antonelli
|
4
|
|3
|
George Russell
|
6
|
|5
|
Lewis Hamilton
|
8
|
|7
|
|
10
|
|9
|
Liam Lawson
|
12
|
Nico Hülkenberg
|11
|
Franco Colapinto
|
14
|
|13
|
Lando Norris (P)
|
16
|
Alexander Albon
|15
|
Oliver Bearman
|
18
|
Valtteri Bottas
|17
|
Esteban Ocon
|
20
|
Lance Stroll (P)
|19
|
Sergio Pérez
|
22
|
Fernando Alonso (P)
|21
|
Isack Hadjar (P)
Share Or Save This Story
Latest news
Brexton Busch earns first win since father Kyle Busch passed away
Carlos Sainz queries F1's support of 2026 rules after early simulations: "How can we even accept that?"
Max Verstappen: I wouldn't be on Belgian GP front row without Isack Hadjar's help
Why Chase Elliott wants more Saturday night NASCAR races
How Franco Colapinto has survived and thrived in the hothouse intensity of F1
What we learned from Friday practice at the 2026 F1 Belgian GP
“A shock to the system” – Why teams fear the worst with F1’s 2026 cars at Spa
Why F1's future engine rules offer new opportunities but also new pitfalls
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments