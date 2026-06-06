The 2026 Le Mans 24 Hours entry list in full
Check out the full entry list for the 2026 Le Mans 24 Hours, the 94th running of the French endurance classic and the blue riband round of the 2026 World Endurance Championship.
Group photo with all cars
Photo by: Alexander Trienitz
|No.
|Team
|Car
|Drivers
|
HYPERCAR - 18 cars
|007
|Aston Martin Thor Team
|Aston Martin Valkyrie
|
Harry Tincknell
Tom Gamble
Ross Gunn
|009
|Aston Martin Thor Team
|Aston Martin Valkyrie
|
Alex Riberas
Marco Sorensen
Roman De Angelis
|7
|Toyota Racing
|Toyota GR010 Hybrid
|
Mike Conway
Kamui Kobayashi
Nyck de Vries
|8
|Toyota Racing
|Toyota GR010 Hybrid
|
Sebastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|12
|Cadillac Hertz Team JOTA
|Cadillac V-Series.R
|
Louis Deletraz
Will Stevens
Norman Nato
|15
|BMW M Team WRT
|BMW M Hybrid V8
|
Kevin Magnussen
Raffaele Marciello
Dries Vanthoor
|17
|Genesis Magma Racing
|Genesis GMR-001
|
Andre Lotterer
Pipo Derani
Mathys Jaubert
|19
|Genesis Magma Racing
|Genesis GMR-001
|
Mathieu Jaminet
Paul-Loup Chatin
Daniel Juncadella
|20
|BMW M Team WRT
|BMW M Hybrid V8
|
Robin Frijns
Rene Rast
Sheldon van der Linde
|35
|Alpine Endurance Team
|Alpine A424
|
Antonio Felix da Costa
Charles Milesi
Ferdinand Habsburg
|36
|Alpine Endurance Team
|Alpine A424
|
Frederic Makowiecki
Jules Gounon
Victor Martins
|38
|Cadillac Hertz Team JOTA
|Cadillac V-Series.R
|
Sebastien Bourdais
Earl Bamber
Jack Aitken
|50
|Ferrari AF Corse
|Ferrari 499P
|
Antonio Fuoco
Nicklas Nielsen
Miguel Molina
|51
|Ferrari AF Corse
|Ferrari 499P
|
Alessandro Pier Guidi
James Calado
Antonio Giovinazzi
|83
|AF Corse
|Ferrari 499P
|
Yifei Ye
Robert Kubica
Phil Hanson
|93
|Peugeot TotalEnergies
|Peugeot 9X8
|
Paul di Resta
Stoffel Vandoorne
Nick Cassidy
|94
|Peugeot TotalEnergies
|Peugeot 9X8
|
Loic Duval
Malthe Jakobsen
Theo Pourchaire
|101
|Cadillac WTR
|Cadillac V-Series.R
|
Ricky Taylor
Jordan Taylor
Filipe Albuquerque
|
LMP2 - 19 cars
Bold represents Pro/Am entry
|3
|DKR Engineering
|Oreca 07-Gibson
|
Johan Farano
Sebastian Alvarez
Renger van der Zande
|4
|Crowdstrike Racing by APR
|Oreca 07-Gibson
|
George Kurtz
Alexander Quinn
Laurin Heinrich
|9
|Proton Competition
|Oreca 07-Gibson
|
Jonas Ried
Kakunoshin Ohta
Harry King
|14
|TDS Racing
|Oreca 07-Gibson
|
Tobias Lutke
Mathias Beche
Kevin Estre
|22
|United Autosports
|Oreca 07-Gibson
|
Rasmus Lindh
Gregoire Saucy
Mikkel Jensen
|24
|Nielsen Racing
|Oreca 07-Gibson
|
David Heinemeier Hansson
Edward Pearson
Jack Doohan
|25
|Algarve Pro Racing
|Oreca 07-Gibson
|
Michael Jensen
Enzo Trulli
Jake Hughes
|26
|Vector Sport
|Oreca 07-Gibson
|
Ryan Cullen
Vladislav Lomko
Pietro Fittipaldi
|28
|IDEC Sport
|Oreca 07-Gibson
|
Paul Lafargue
Valerio Rinicella
Job van Uitert
|29
|Forestier Racing by Panis
|Oreca 07-Gibson
|
Louis Rousset
Esteban Masson
Oliver Gray
|30
|Duqueine Team
|Oreca 07-Gibson
|
Doriane Pin
Julien Andlauer
Richard Verschoor
|37
|CLX Motorsport
|Oreca 07-Gibson
|
Adrien Closmenil
Ian Aguilera
Theodor Jensen
|43
|Inter Europol Competition
|Oreca 07-Gibson
|
Jakub Smiechowski
Tom Dillmann
Nicholas Yelloly
|44
|Proton Competition
|Oreca 07-Gibson
|
Stefan Aust
Horst Jr Felbermayr
Horst Felix Felbermayr
|48
|RD Limited
|Oreca 07-Gibson
|
Fred Poordad
Tristan Vautier
Romain Dumas
|99
|AO by TF
|Oreca 07-Gibson
|
PJ Hyett
Louis Deletraz
Dana Cameron
|183
|AF Corse
|Oreca 07-Gibson
|
Francois Perrodo
Matthieu Vaxiviere
Ben Barnicoat
|222
|United Autosports
|Oreca 07-Gibson
|
Daniel Schneider
Ben Hanley
Oliver Jarvis
|343
|Inter Europol Competition
|Oreca 07-Gibson
|
Bijoy Garg
Reshad de Gerus
Nico Mueller
|
LMGT3 - 25 cars
|2
|TF Sport
|Corvette Z06 LMGT3.R
|
Prince Jefri Ibrahim
Afiq Ikhwan
Ben Green
|10
|Garage 59
|McLaren 720S LMGT3
|
Antares Au
Thomas Fleming
Marvin Kirchhofer
|13
|13 Autosport
|Corvette Z06 LMGT3.R
|
Orey Fidani
Lars Kern
Matthew Bell
|21
|Vista AF Corse
|Ferrari 296 LMGT3
|
Francois Heriau
Simon Mann
Alessio Rovera
|23
|Heart of Racing Team
|Aston Martin Vantage
|
Gray Newell
Eduardo Barrichello
Jonny Adam
|27
|Heart of Racing Team
|Aston Martin Vantage
|
Ian James
Zacharie Robichon
Mattia Drudi
|32
|Team WRT
|BMW M4 LMGT3
|
Darren Leung
Sean Gelael
Augusto Farfus
|33
|TF Sport
|Corvette Z06 LMGT3.R
|
Ben Keating
Jonny Edgar
Nicky Catsburg
|34
|Racing Team Turkey by TF
|Corvette Z06 LMGT3.R
|
Salih Yoluc
Peter Dempsey
Charlie Eastwood
|54
|Vista AF Corse
|Ferrari 296 LMGT3
|
Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Davide Rigon
|57
|Kessel Racing
|Ferrari 296 LMGT3
|
Takeshi Kimura
Conrad Laursen
Daniel Serra
|58
|Garage 59
|McLaren 720S LMGT3
|
Alexander West
Finn Gehrsitz
Benjamin Goethe
|59
|Racing Spirit of Leman
|Aston Martin Vantage
|
Clement Mateu
Marius Fossard
Valentin Hasse Clot
|61
|Iron Lynx
|Mercedes-AMG LMGT3
|
Martin Berry
Rui Andrade
Maxime Martin
|62
|Team Qatar by Iron Lynx
|Mercedes-AMG LMGT3
|
Abdulla Al-Khelaifi
Julian Hanses
Giuliano Alesi
|69
|Team WRT
|BMW M4 LMGT3
|
Anthony McIntosh
Parker Thompson
Dan Harper
|74
|Kessel Racing
|Ferrari 296 LMGT3
|
Dustin Blattner
Lorenzo Patrese
Dennis Marschall
|77
|Proton Competition
|Ford Mustang LMGT3
|
Eric Powell
Ben Tuck
Sebastian Priaulx
|78
|Akkodis ASP Team
|Lexus RC F LMGT3
|
Tom Van Rompuy
Hadrien David
Jack Hawksworth
|79
|Iron Lynx
|Mercedes-AMG LMGT3
|
Johannes Zelger
Matteo Cressoni
Lin Hodenius
|87
|Akkodis ASP Team
|Lexus RC F LMGT3
|
Petru Umbrarescu
Clemens Schmid
Jose María Lopez
|88
|Proton Competition
|Ford Mustang LMGT3
|
Stefano Gattuso
Gianmarco Levorato
Logan Sargeant
|91
|Manthey DK Engineering
|Porsche 911 GT3 R
|
James Cottingham
Timur Boguslavskiy
Ayhancan Guven
|92
|The Bend Manthey
|Porsche 911 GT3 R
|
Yasser Shahin
Riccardo Pera
Richard Lietz
|150
|Richard Mille AF Corse
|Ferrari 296 LMGT3
|
Custodio Toledo
Lilou Wadoux
Riccardo Agostini
Reserve list
|Number
|Team
|Car
|86
|GR Racing
|Ferrari 296 LMGT3 Evo
|56
|Blackthorn
|Aston Martin Vantage AMR LMGT3
|18
|IDEC Sport
|Oreca 07-Gibson
|16
|Vector Sport
|Oreca 07-Gibson
|151
|AF Corse
|Ferrari 296 LMGT3 Evo
|11
|Proton Competition
|Oreca 07-Gibson
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