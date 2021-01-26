Gallery: Fullwood's new WAU livery
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Take a closer look at the new colours that Bryce Fullwood will sport on his Walkinshaw Andretti United Holden during the 2021 Supercars season.
Bryce Fullwood, Walkinshaw Andretti United
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Photo by: Walkinshaw Andretti United
Bryce Fullwood, Walkinshaw Andretti United
2/8
Photo by: Walkinshaw Andretti United
Bryce Fullwood, Walkinshaw Andretti United
3/8
Photo by: Walkinshaw Andretti United
Bryce Fullwood, Walkinshaw Andretti United
4/8
Photo by: Walkinshaw Andretti United
Bryce Fullwood, Walkinshaw Andretti United
5/8
Photo by: Walkinshaw Andretti United
Bryce Fullwood, Walkinshaw Andretti United
6/8
Photo by: Walkinshaw Andretti United
Bryce Fullwood, Walkinshaw Andretti United
7/8
Photo by: Walkinshaw Andretti United
Bryce Fullwood, Walkinshaw Andretti United
8/8
Photo by: Walkinshaw Andretti United
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Gallery: Fullwood's new WAU livery
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