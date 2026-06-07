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Results
NASCAR Cup Michigan

Official race results: 2026 NASCAR Cup at Michigan

Hamlin has tied Kyle Busch on the all-time wins list with his 63rd career NASCAR Cup Series win on Sunday

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Edited:
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing

Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing

Photo by: Brett Farmer / Getty Images

Chevrolet and Ford lost out in their own backyard on Sunday, with Toyotas from three different organizations finishing 1-2-3 at Michigan International Speedway.

Joe Gibbs Racing's Denny Hamlin claimed victory, 11.110 seconds clear of Legacy Motor Club's Erik Jones in second, and 23XI Racing's Bubba Wallace in third.

Kyle Larson led the way for Chevrolet in fourth, with Carson Hocevar fifth.

Sunday's race featured 11 cautions, breaking a Michigan record that had stood since 2006. There was also a 20-minute red flag for wall repairs after a violent crash involving Chase Elliott and Christopher Bell.

13 cars failed to finish the race due to all of the carnage, including championship leader Tyler Reddick, who failed to finish a race for the first time this year.

2026 NASCAR Cup Firekeepers Casino 400 at Michigan results

Cla Driver # Manufacturer Laps Time Interval Pits Points
1 D. HamlinJoe Gibbs Racing 11 Toyota 200

3:13'39.196

   8 58
2 E. JonesLegacy Motor Club 43 Toyota 200

+11.110

3:13'50.306

 11.110 8 44
3 B. Wallace23XI Racing 23 Toyota 200

+12.062

3:13'51.258

 0.952 7 40
4 K. LarsonHendrick Motorsports 5 Chevrolet 200

+12.267

3:13'51.463

 0.205 7 44
5 C. HocevarSpire Motorsports 77 Chevrolet 200

+12.274

3:13'51.470

 0.007 7 45
6 D. SuarezSpire Motorsports 7 Chevrolet 200

+14.020

3:13'53.216

 1.746 7 40
7 J. LoganoTeam Penske 22 Ford 200

+14.492

3:13'53.688

 0.472 7 32
8 R. BlaneyTeam Penske 12 Ford 200

+14.888

3:13'54.084

 0.396 7 29
9 C. BuescherRFK Racing 17 Ford 200

+18.162

3:13'57.358

 3.274 12 31
10 C. BriscoeJoe Gibbs Racing 19 Toyota 200

+19.311

3:13'58.507

 1.149 12 27
11 A. CindricTeam Penske 2 Ford 200

+19.404

3:13'58.600

 0.093 7 26
12 C. CusterHaas Factory Team 41 Chevrolet 200

+19.828

3:13'59.024

 0.424 7 25
13 R. Herbst23XI Racing 35 Toyota 200

+21.696

3:14'00.892

 1.868 8 26
14 J. NemechekLegacy Motor Club 42 Toyota 200

+23.008

3:14'02.204

 1.312 11 23
15
J. BerryWood Brothers Racing
 21 Ford 200

+23.349

3:14'02.545

 0.341 11 22
16 R. ChastainTrackHouse Racing 1 Chevrolet 200

+25.485

3:14'04.681

 2.136 8 21
17 A. AllmendingerKaulig Racing 16 Chevrolet 200

+25.599

3:14'04.795

 0.114 14 20
18 W. ByronHendrick Motorsports 24 Chevrolet 200

+27.139

3:14'06.335

 1.540 11 25
19 A. BowmanHendrick Motorsports 48 Chevrolet 200

+30.365

3:14'09.561

 3.226 8 18
20 A. HillRichard Childress Racing 33 Chevrolet 200

+31.127

3:14'10.323

 0.762 13  
21 J. YeleyNY Racing Team 44 Chevrolet 199

+1 Lap

3:13'48.778

 1 Lap 13  
22 T. GillilandFront Row Motorsports 34 Ford 199

+1 Lap

3:13'52.394

 3.616 12 15
23 C. WareRick Ware Racing 51 Chevrolet 198

+2 Laps

3:13'41.956

 1 Lap 11 14
24 T. DillonKaulig Racing 10 Chevrolet 196

+4 Laps

3:13'48.184

 2 Laps 8 13
25 T. GibbsJoe Gibbs Racing 54 Toyota 187

+13 Laps

3:06'55.373

 9 Laps 12 21
26 M. McDowellSpire Motorsports 71 Chevrolet 158

+42 Laps

2:49'10.368

 29 Laps 11 11
27 N. GragsonFront Row Motorsports 4 Ford 156

+44 Laps

3:08'52.187

 2 Laps 18 10
28 R. PreeceRFK Racing 60 Ford 155

+45 Laps

2:38'43.845

 1 Lap 13 9
29 R. Stenhouse JrHyak Motorsports 47 Chevrolet 154

+46 Laps

2:36'50.933

 1 Lap 8 8
30 S. van GisbergenTrackHouse Racing 97 Chevrolet 154

+46 Laps

2:36'53.004

 2.071 9 7
31 C. BellJoe Gibbs Racing 20 Toyota 147

+53 Laps

2:24'30.371

 7 Laps 8 11
32 C. ElliottHendrick Motorsports 9 Chevrolet 147

+53 Laps

2:24'30.448

 0.077 7 22
33 Z. SmithFront Row Motorsports 38 Ford 141

+59 Laps

2:14'43.199

 6 Laps 6 10
34 B. KeselowskiRFK Racing 6 Ford 89

+111 Laps

1:31'35.313

 52 Laps 9 3
35 T. Reddick23XI Racing 45 Toyota 83

+117 Laps

1:24'21.509

 6 Laps 5 12
36 A. DillonRichard Childress Racing 3 Chevrolet 82

+118 Laps

1:19'13.720

 1 Lap 4 1
37
C. ZilischTrackHouse Racing
 88 Chevrolet 8

+192 Laps

9'10.530

 74 Laps 5 1

Photos from Michigan - Sunday

Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing

Michigan - Sunday, in photos
Tribute to Kyle Busch

Michigan - Sunday, in photos
Ryan Preece, RFK Racing

Michigan - Sunday, in photos
Ryan Blaney, Team Penske

Michigan - Sunday, in photos
Joe Gibbs

Michigan - Sunday, in photos
Connor Zilisch, Trackhouse Racing

Michigan - Sunday, in photos
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Cliff Daniels

Michigan - Sunday, in photos
Joe Gibbs, Rick Hendrick

Michigan - Sunday, in photos
Pre-race atmosphere

Michigan - Sunday, in photos
Fans

Michigan - Sunday, in photos
Chase Elliott, Hendrick Motorsports

Michigan - Sunday, in photos
Carson Hocevar, Spire Motorsports

Michigan - Sunday, in photos
Carson Hocevar, Spire Motorsports, Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing

Michigan - Sunday, in photos
General view

Michigan - Sunday, in photos
Tyler Reddick, 23XI Racing

Michigan - Sunday, in photos
Kyle Larson, Hendrick Motorsports, Chase Elliott, Hendrick Motorsports

Michigan - Sunday, in photos
Ty Gibbs, Joe Gibbs Racing, Tyler Reddick, 23XI Racing

Michigan - Sunday, in photos
Ty Gibbs, Joe Gibbs Racing

Michigan - Sunday, in photos
Chase Elliott, Hendrick Motorsports

Michigan - Sunday, in photos
Ty Gibbs, Joe Gibbs Racing, Chase Elliott, Hendrick Motorsports

Michigan - Sunday, in photos
Bubba Wallace, 23XI Racing

Michigan - Sunday, in photos
Austin Dillon, Richard Childress Racing, Tyler Reddick, 23XI Racing, Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing

Michigan - Sunday, in photos
Carson Hocevar, Spire Motorsports

Michigan - Sunday, in photos
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing

Michigan - Sunday, in photos
Bubba Wallace, 23XI Racing

Michigan - Sunday, in photos
Carson Hocevar, Spire Motorsports

Michigan - Sunday, in photos
Chase Elliott, Hendrick Motorsports

Michigan - Sunday, in photos
General view

Michigan - Sunday, in photos
Tyler Reddick, 23XI Racing, Carson Hocevar, Spire Motorsports

Michigan - Sunday, in photos
Austin Hill, Richard Childress Racing

Michigan - Sunday, in photos
Tyler Reddick, 23XI Racing

Michigan - Sunday, in photos
Chase Elliott, Hendrick Motorsports

Michigan - Sunday, in photos
Carson Hocevar, Spire Motorsports

Michigan - Sunday, in photos
Kyle Larson, Hendrick Motorsports, Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing

Michigan - Sunday, in photos
Zane Smith, Front Row Motorsports

Michigan - Sunday, in photos
William Byron, Hendrick Motorsports, Christopher Bell, Joe Gibbs Racing

Michigan - Sunday, in photos
General view

Michigan - Sunday, in photos
Brad Keselowski, RFK Racing, Daniel Suárez, Spire Motorsports

Michigan - Sunday, in photos
Chase Elliott, Hendrick Motorsports

Michigan - Sunday, in photos
Bubba Wallace, 23XI Racing

Michigan - Sunday, in photos
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing

Michigan - Sunday, in photos
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing

Michigan - Sunday, in photos
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing

Michigan - Sunday, in photos
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing

Michigan - Sunday, in photos
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing

Michigan - Sunday, in photos
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing

Michigan - Sunday, in photos
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing

Michigan - Sunday, in photos
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing

Michigan - Sunday, in photos
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing

Michigan - Sunday, in photos
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing

Michigan - Sunday, in photos
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Chris Gayle

Michigan - Sunday, in photos
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing

Michigan - Sunday, in photos
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing

Michigan - Sunday, in photos
NASCAR Cup
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