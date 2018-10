NASCAR Cup Kansas starting lineup in pictures

1. Joey Logano, Team Penske, Ford Fusion Shell Pennzoil 1 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

Joey Logano, Team Penske, Ford Fusion - NASCAR Heat 3 skin 2 / 45 Photo by: 704 Games

2. Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford Fusion Busch Light 3 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford Fusion - NASCAR Heat 3 skin 4 / 45 Photo by: 704 Games

3. Aric Almirola, Stewart-Haas Racing, Ford Fusion Smithfield 5 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

Aric Almirola, Stewart-Haas Racing, Ford Fusion - NASCAR Heat 3 skin 6 / 45 Photo by: 704 Games

4. Ryan Blaney, Team Penske, Ford Fusion Menards/Wrangler Riggs Workwear 7 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

5. Brad Keselowski, Team Penske, Ford Fusion Discount Tire 8 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

6. Erik Jones, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Craftsman 9 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

7. Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M's Halloween 10 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

8. Daniel Suarez, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry ARRIS 11 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

9. Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Office 12 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

10. Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Nationwide 13 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

11. Kurt Busch, Stewart-Haas Racing, Ford Fusion Haas Automation/Mobil 1 14 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

12. Martin Truex Jr., Furniture Row Racing, Toyota Camry Bass Pro Shops/5-hour ENERGY 15 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

Martin Truex Jr., Furniture Row Racing, Toyota Camry - NASCAR Heat 3 skin 16 / 45 Photo by: 704 Games

13. Chase Elliott, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Mountain Dew 17 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

14. Clint Bowyer, Stewart-Haas Racing, Ford Fusion Dekalb 18 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

15. Ricky Stenhouse Jr., Roush Fenway Racing, Ford Fusion Fastenal 19 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

16. Ryan Newman, Richard Childress Racing, Chevrolet Camaro Caterpillar 20 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

17. William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Unifirst 21 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

18. Paul Menard, Wood Brothers Racing, Ford Fusion Menards / NIBCO 22 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

19. Trevor Bayne, Roush Fenway Racing, Ford Fusion AdvoCare Rehydrate 23 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

20. Jamie McMurray, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro McDonald's Trick. Treat. Win! 24 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

21. Chris Buescher, JTG Daugherty Racing, Chevrolet Camaro Bush's Chili Beans 25 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

22. Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Lowe's for Pros 26 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

23. Austin Dillon, Richard Childress Racing, Chevrolet Camaro Dow 27 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

24. Michael McDowell, Front Row Motorsports, Ford Fusion Coburn Supply Company 28 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

25. A.J. Allmendinger, JTG Daugherty Racing, Chevrolet Camaro Kroger ClickList 29 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

A.J. Allmendinger, JTG Daugherty Racing, Chevrolet Camaro - NASCAR Heat 3 skin 30 / 45 Photo by: 704 Games

26. Regan Smith, Leavine Family Racing, Chevrolet Camaro Tommy Williams Drywall 31 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

27. Kyle Larson, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro McDonald's Trick. Treat. Win! 32 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

28. David Ragan, Front Row Motorsports, Ford Fusion MDS Transport 33 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

29. Darrell Wallace Jr., Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro Transportation Impact 34 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

30. Ty Dillon, Germain Racing, Chevrolet Camaro GEICO 35 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

31. Matt DiBenedetto, Go FAS Racing, Ford Fusion Plan B Sales 36 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

32. Ross Chastain, Premium Motorsports, Chevrolet Camaro Durkin Tactical.com 37 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

33. Jeffrey Earnhardt, Gaunt Brothers Racing, Toyota Camry Xtreme Concepts / iK9 38 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

34. Corey LaJoie, TriStar Motorsports, Chevrolet Camaro Dragonchain 39 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

35. Landon Cassill, StarCom Racing, Chevrolet Camaro Share Foundation 40 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

36. J.J. Yeley, BK Racing, Toyota Camry BK Racing 41 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

37. Kyle Weatherman, StarCom Racing, Chevrolet Camaro StarCom Fiber 42 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

38. B.J. McLeod, Rick Ware Racing, Chevrolet Camaro Jacob Companies 43 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images

39. Reed Sorenson, Premium Motorsports, Chevrolet Camaro Harrah's North Kansas City 44 / 45 Photo by: Russell LaBounty / NKP / LAT Images