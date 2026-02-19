Skip to main content

Le Mans 24 Hours of Le Mans

The 2026 Le Mans 24 Hours entry list in full

Check out the full entry list for the 2026 Le Mans 24 Hours, the 94th running of the French endurance classic and the blue riband round of the 2026 World Endurance Championship.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Published:
Group photo with all cars

Group photo with all cars

Photo by: Alexander Trienitz

No. Team Car Drivers

HYPERCAR - 18 cars
007 United States Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie
United Kingdom Harry Tincknell
United Kingdom Tom Gamble
United Kingdom Ross Gunn
009 United States Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie
Spain Alex Riberas
Denmark Marco Sorensen
Canada Roman De Angelis
7 Japan Toyota Racing Toyota GR010 Hybrid
United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Netherlands Nyck de Vries
8 Japan Toyota Racing Toyota GR010 Hybrid
Switzerland Sebastien Buemi
New Zealand Brendon Hartley
Japan Ryo Hirakawa
12 United States Cadillac Hertz Team JOTA Cadillac V-Series.R
United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Will Stevens
France Norman Nato
15 Germany BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8
Denmark Kevin Magnussen
Switzerland Raffaele Marciello
Belgium Dries Vanthoor
17 Korea, Republic of Genesis Magma Racing Genesis GMR-001
Germany Andre Lotterer
Brazil Pipo Derani
France Mathys Jaubert
19 Korea, Republic of Genesis Magma Racing Genesis GMR-001
France Mathieu Jaminet
France Paul-Loup Chatin
Spain Daniel Juncadella
20 Germany BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8
Netherlands Robin Frijns
Germany Rene Rast
South Africa Sheldon van der Linde
35 France Alpine Endurance Team Alpine A424
Portugal Antonio Felix da Costa
France Charles Milesi
Austria Ferdinand Habsburg
36 France Alpine Endurance Team Alpine A424
France Frederic Makowiecki
France Jules Gounon
France Victor Martins
38 United States Cadillac Hertz Team JOTA Cadillac V-Series.R
France Sebastien Bourdais
New Zealand Earl Bamber
United Kingdom Jack Aitken
50 Italy Ferrari AF Corse Ferrari 499P
Italy Antonio Fuoco
Denmark Nicklas Nielsen
Spain Miguel Molina
51 Italy Ferrari AF Corse Ferrari 499P
Italy Alessandro Pier Guidi
United Kingdom James Calado
Italy Antonio Giovinazzi
83 Italy AF Corse Ferrari 499P
China Yifei Ye
Poland Robert Kubica
United Kingdom Phil Hanson
93 France Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8
United Kingdom Paul di Resta
Belgium Stoffel Vandoorne
New Zealand Nick Cassidy
94 France Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8
France Loic Duval
Denmark Malthe Jakobsen
France Theo Pourchaire
101 United States Cadillac WTR Cadillac V-Series.R
United States Ricky Taylor
United States Jordan Taylor
Portugal Filipe Albuquerque

LMP2 - 19 cars

Bold represents Pro/Am entry
3 Luxembourg DKR Engineering Oreca 07-Gibson
Germany Alexander Mattschull
TBA
TBA
4 United States Crowdstrike Racing by APR Oreca 07-Gibson
United States George Kurtz
United Kingdom Alexander Quinn
TBA
9 Germany Proton Competition Oreca 07-Gibson
Germany Jonas Ried
TBA
TBA
14 France TDS Racing Oreca 07-Gibson
Canada Tobias Lutke
Switzerland Mathias Beche
TBA
22 United Kingdom United Autosports Oreca 07-Gibson
Sweden Rasmus Lindh
Switzerland Gregoire Saucy
Denmark Mikkel Jensen
24 United Kingdom Nielsen Racing Oreca 07-Gibson
United Kingdom Edward Pearson
TBA
TBA
25 Portugal Algarve Pro Racing Oreca 07-Gibson
Denmark Michael Jensen
Italy Enzo Trulli
TBA
26 United Kingdom Vector Sport Oreca 07-Gibson
Ireland Ryan Cullen
Grenada Vladislav Lomko
Brazil Pietro Fittipaldi
28 France IDEC Sport Oreca 07-Gibson
France Paul Lafargue
TBA
TBA
29 France Forestier Racing by Panis Oreca 07-Gibson
France Louis Rousset
TBA
TBA
30 France Duqueine Team Oreca 07-Gibson
France Doriane Pin
TBA
TBA
37 Switzerland CLX Motorsport Oreca 07-Gibson
France Adrien Closmenil
Mexico Ian Aguilera
Denmark Theodor Jensen
43 Poland Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson
Poland Jakub Smiechowski
France Tom Dillmann
United Kingdom Nicholas Yelloly
44 Germany Proton Competition Oreca 07-Gibson
Germany Stefan Aust
TBA
TBA
48 France RD Limited Oreca 07-Gibson
United States Fred Poordad
France Romain Dumas
TBA
95 United States AO by TF Oreca 07-Gibson
United States PJ Hyett
Switzerland Louis Deletraz
United States Dana Cameron
183 Italy AF Corse Oreca 07-Gibson
France Francois Perrodo
France Matthieu Vaxiviere
TBA
222 United Kingdom United Autosports Oreca 07-Gibson
Brazil Daniel Schneider
United Kingdom Ben Hanley
United Kingdom Oliver Jarvis
343 Poland Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson
United States Bijoy Garg
TBA
TBA

LMGT3 - 25 cars
2 United Kingdom TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R
Malaysia Prince Jefri Ibrahim
TBA
TBA
10 United Kingdom Garage 59 McLaren 720S LMGT3
Hong Kong Antares Au
United Kingdom Thomas Fleming
Germany Marvin Kirchhofer
13 Canada 13 Autosport Corvette Z06 LMGT3.R
Canada Orey Fidani
Germany Lars Kern
United Kingdom Matthew Bell
21 Italy Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3
France Francois Heriau
United Kingdom Simon Mann
Italy Alessio Rovera
23 United States Heart of Racing Team Aston Martin Vantage
United States Gray Newell
TBA
TBA
27 United States Heart of Racing Team Aston Martin Vantage
United States Ian James
TBA
TBA
32 Belgium Team WRT BMW M4 LMGT3
United Kingdom Darren Leung
Indonesia Sean Gelael
Brazil Augusto Farfus
33 United Kingdom TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R
United States Ben Keating
United Kingdom Jonny Edgar
Netherlands Nicky Catsburg
34 Turkey Racing Team Turkey by TF Corvette Z06 LMGT3.R
Turkey Salih Yoluc
Ireland Peter Dempsey
Ireland Charlie Eastwood
54 Italy Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3
Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Davide Rigon
57 Switzerland Kessel Racing Ferrari 296 LMGT3
Japan Takeshi Kimura
Brazil Daniel Serra
TBA
58 United Kingdom Garage 59 McLaren 720S LMGT3
Sweden Alexander West
Germany Finn Gehrsitz
Denmark Benjamin Goethe
59 France Racing Spirit of Leman Aston Martin Vantage
France Clement Mateu
France Sebastien Baud
France Valentin Hasse Clot
61 Italy Iron Lynx Mercedes-AMG LMGT3
Australia Martin Berry
Angola Rui Andrade
Belgium Maxime Martin
62 Qatar Team Qatar by Iron Lynx Mercedes-AMG LMGT3
Qatar Abdulla Al-Khelaifi
Germany Julian Hanses
France Giuliano Alesi
69 Belgium Team WRT BMW M4 LMGT3
United States Anthony McIntosh
Canada Parker Thompson
United Kingdom Dan Harper
74 Switzerland Kessel Racing Ferrari 296 LMGT3
United States Dustin Blattner
Italy Lorenzo Patrese
Germany Dennis Marschall
77 Germany Proton Competition Ford Mustang LMGT3
United States Eric Powell
United Kingdom Ben Tuck
United Kingdom Sebastian Priaulx
78 France Akkodis ASP Team Lexus RC F LMGT3
Belgium Tom Van Rompuy
France Hadrien David
United Kingdom Jack Hawksworth
79 Italy Iron Lynx Mercedes-AMG LMGT3
Italy Johannes Zelger
Italy Matteo Cressoni
Netherlands Lin Hodenius
87 France Akkodis ASP Team Lexus RC F LMGT3
Romania Petru Umbrarescu
Austria Clemens Schmid
Argentina Jose María Lopez
88 Germany Proton Competition Ford Mustang LMGT3
Italy Stefano Gattuso
Italy Gianmarco Levorato
United States Logan Sargeant
91 Germany Manthey DK Engineering Porsche 911 GT3 R
United Kingdom James Cottingham
Timur Boguslavskiy
Turkey Ayhancan Guven
92 Germany The Bend Manthey Porsche 911 GT3 R
Australia Yasser Shahin
Italy Riccardo Pera
Austria Richard Lietz
150 Italy Richard Mille AF Corse Ferrari 296 LMGT3
United States Custodio Toledo
France Lilou Wadoux
Italy Riccardo Agostini

Reserve list

Number Team Car Drivers
86 GR Racing Ferrari 296 LMGT3 Evo
Michael Wainwright
TBA
TBA
47 Cetilar Racing Oreca 07 Gibson

Roberto Lacorte

Nicola Lacorte

TBA
56 Blackthorn Aston Martin Vantage AMR LMGT3
Giacomo Petrobelli
Jonathan Adam
TBA
137 CLX Motorsport Oreca 07 Gibson

John Farano

TBA
TBA
95 United Autosports McLaren 720S LMGT3 Evo

Michael Birch

Garnet Patterson

Wayne Boyd
18 IDEC Sport Oreca 07-Gibson
David Heinemeier Hansson
TBA
TBA
16 Vector Sport Oreca 07-Gibson Cem Bolukbasi
TBA
TBA
151 AF Corse Ferrari 296 LMGT3 Evo
Charles-Henri Samani
Conrad Laursen
TBA
11 Proton Competition Oreca 07-Gibson
Horst Felbermayr
TBA
TBA

