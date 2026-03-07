Here is the starting grid for the 2026 Australian F1 Grand Prix
George Russell set the fastest time for Mercedes in qualifying for the Australian GP ahead of team-mate Kimi Antonelli - here is the provisional starting grid, pending final approval by the FIA.
|
1
|
|
2
|
Kimi Antonelli
|
3
|
Isack Hadjar
|
4
|
|
5
|
|
6
|
Lando Norris
|
7
|
Lewis Hamilton
|
8
|
|
9
|
Arvid Lindblad
|
10
|
|
11
|
Nico Hülkenberg
|
12
|
Oliver Bearman
|
13
|
Esteban Ocon
|
14
|
|
15
|
Alexander Albon
|
16
|
Franco Colapinto
|
17
|
Fernando Alonso
|
18
|
Sergio Pérez
|
19
|
Valtteri Bottas
|
20
|
Max Verstappen
|
21
|
Carlos Sainz
|
22
|
Lance Stroll