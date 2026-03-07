Skip to main content

Formula 1 Australian GP

Here is the starting grid for the 2026 Australian F1 Grand Prix

George Russell set the fastest time for Mercedes in qualifying for the Australian GP ahead of team-mate Kimi Antonelli - here is the provisional starting grid, pending final approval by the FIA.

Basile Davoine
Edited:
George Russell, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Australian GP - Saturday, in photos
George Russell, Mercedes

Australian GP - Saturday, in photos
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Australian GP - Saturday, in photos
Fans

Australian GP - Saturday, in photos
Guenther Steiner

Australian GP - Saturday, in photos
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Australian GP - Saturday, in photos
Alexandra Leclerc, wife of Charles Leclerc of Monaco and Ferrari, walks in the paddock with model and girlfriend of Carlos Sainz of Spain and Williams, Rebecca Donldsonduring

Australian GP - Saturday, in photos
Alexander Albon, Williams, Carlos Sainz, Williams

Australian GP - Saturday, in photos
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Australian GP - Saturday, in photos
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Australian GP - Saturday, in photos
Jackie Stewart

Australian GP - Saturday, in photos
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Australian GP - Saturday, in photos
Oscar Piastri, McLaren

Australian GP - Saturday, in photos
Max Verstappen, Red Bull Racing

Australian GP - Saturday, in photos
Flavio Briatore, Alpine, Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Australian GP - Saturday, in photos
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Australian GP - Saturday, in photos
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Australian GP - Saturday, in photos
Max Verstappen, Red Bull Racing

Australian GP - Saturday, in photos
Fans of George Russell, Mercedes

Australian GP - Saturday, in photos
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Australian GP - Saturday, in photos
Max Verstappen, Red Bull Racing

Australian GP - Saturday, in photos
Carmen Larbalestier

Australian GP - Saturday, in photos
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Australian GP - Saturday, in photos
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Australian GP - Saturday, in photos
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Australian GP - Saturday, in photos
Max Verstappen, Red Bull Racing

Australian GP - Saturday, in photos
Oscar Piastri, McLaren

Australian GP - Saturday, in photos
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Australian GP - Saturday, in photos
George Russell, Mercedes

Australian GP - Saturday, in photos
Max Verstappen, Red Bull Racing

Australian GP - Saturday, in photos
Oscar Piastri, McLaren

Australian GP - Saturday, in photos
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Australian GP - Saturday, in photos
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Australian GP - Saturday, in photos
George Russell, Mercedes

Australian GP - Saturday, in photos
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Australian GP - Saturday, in photos
Max Verstappen, Red Bull Racing

Australian GP - Saturday, in photos
Alexander Albon, Williams

Australian GP - Saturday, in photos
Lando Norris, McLaren

Australian GP - Saturday, in photos
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Australian GP - Saturday, in photos
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Australian GP - Saturday, in photos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes crash

Australian GP - Saturday, in photos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Pierre Gasly, Alpine

Australian GP - Saturday, in photos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Australian GP - Saturday, in photos
Car of Andrea Kimi Antonelli, Mercedes after his crash

Australian GP - Saturday, in photos
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Australian GP - Saturday, in photos
Carlos Sainz, Williams

Australian GP - Saturday, in photos
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Australian GP - Saturday, in photos
Lando Norris, McLaren

Australian GP - Saturday, in photos
George Russell, Mercedes

Australian GP - Saturday, in photos
Liam Lawson, Racing Bulls, Sergio Perez, Cadillac Racing

Australian GP - Saturday, in photos
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Australian GP - Saturday, in photos
Lewis Hamilton, Ferrari

Australian GP - Saturday, in photos
Oscar Piastri, McLaren

Australian GP - Saturday, in photos
Max Verstappen, Red Bull Racing crash

Australian GP - Saturday, in photos
Max Verstappen, Red Bull Racing crash

Australian GP - Saturday, in photos
Max Verstappen, Red Bull Racing crash

Australian GP - Saturday, in photos
Oscar Piastri, McLaren

Australian GP - Saturday, in photos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Australian GP - Saturday, in photos
George Russell, Mercedes

Australian GP - Saturday, in photos
George Russell, Mercedes

Australian GP - Saturday, in photos
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Australian GP - Saturday, in photos
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Australian GP - Saturday, in photos
George Russell, Mercedes

Australian GP - Saturday, in photos
Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

Australian GP - Saturday, in photos
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Australian GP - Saturday, in photos
George Russell, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Australian GP - Saturday, in photos
66

1

George Russell
 (Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Kimi Antonelli
(Mercedes)

3

Isack Hadjar
 (Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

Charles Leclerc
 (Ferrari)

5

Oscar Piastri
 (McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

Lando Norris
 (McLaren)

7

Lewis Hamilton
 (Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

Liam Lawson
 (Racing Bulls)

9

Arvid Lindblad
 (Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

Gabriel Bortoleto
 (Audi)

11

  Nico Hülkenberg
(Audi)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

Oliver Bearman
 (Haas)

13

Esteban Ocon
 (Haas)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

Pierre Gasly
 (Alpine)

15

  Alexander Albon
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

Franco Colapinto
 (Alpine)

17

Fernando Alonso
 (Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Sergio Pérez
(Cadillac)

19

Valtteri Bottas
 (Cadillac)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

Max Verstappen
 (Red Bull)

21

Carlos Sainz
 (Williams)



 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

Lance Stroll
 (Aston Martin)

