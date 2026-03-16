"F1: The Movie" beats major rivals to win Oscar as it continues awards run
F1: The Movie has continued its award season success after winning an Oscar for Best Sound.
The blockbuster, directed by Joseph Kosinski and produced by Jerry Bruckheimer, was nominated alongside Frankenstein, One Battle After Another, Sinners and Sirât in the Best Sound category.
F1 had also been nominated in the Best Picture, Film Editing and Visual Effects categories, but failed to win those categories. In Best Picture, F1 was nominated alongside Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners and Train Dreams. One Battle After Another won the award.
One Battle After Another also won the award for Best Film Editing, winning over F1, Marty Supreme, Sentimental Value and Sinners.
In the Best Visual Effects category, F1 was nominated with Avatar: Fire and Ash, which won, Jurassic World Rebirth, Sinners and The Lost Bus.
Lewis Hamilton, who served as executive producer on the film, congratulated the team on social media after claiming his first Formula 1 podium finish with Ferrari. "Major congrats to the team," he wrote from Shanghai.
A sequel has been confirmed by Bruckheimer following the success of F1, which exceeded $630million at the global box office.
F1 movie awards and nominations
|Award
|Category
|Result
|Academy Awards
|Best Picture
|Nominated
|Academy Awards
|Best Film Editing
|Nominated
|Academy Awards
|Best Sound
|Won
|Academy Awards
|Best Visual Effects
|Nominated
|Actor Awards
|Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture
|Nominated
|African-American Film Critics Association
|Best Supporting Actor
|Won
|African-American Film Critics Association
|Top 10 Films of the Year
|7th Place
|Artios Awards
|Feature Big Budget – Drama
|Nominated
|Astra Film Awards
|Best Action or Science Fiction Feature
|Nominated
|Astra Midseason Movie Awards
|Best Picture
|Nominated
|Astra Midseason Movie Awards
|Best Actor
|Nominated
|Astra Midseason Movie Awards
|Best Supporting Actor
|Nominated
|Astra Midseason Movie Awards
|Best Supporting Actress
|Nominated
|Astra Midseason Movie Awards
|Best Stunts
|Nominated
|Austin Film Critics Association
|Best Editing
|Nominated
|Austin Film Critics Association
|Best Stunt Work
|Nominated
|Austin Film Critics Association
|Best Visual Effects
|Nominated
|British Academy Film Awards
|Best Special Visual Effects
|Nominated
|British Academy Film Awards
|Best Editing
|Nominated
|British Academy Film Awards
|Best Sound
|Won
|Camerimage
|Golden Frog
|Nominated
|Celebration of Cinema and Television
|Supporting Actor Award – Film
|Won
|Chicago Film Critics Association
|Best Editing
|Nominated
|Costume Designers Guild
|Excellence in Contemporary Film
|Nominated
|Critics' Choice Movie Awards
|Best Cinematography
|Nominated
|Critics' Choice Movie Awards
|Best Editing
|Won
|Critics' Choice Movie Awards
|Best Visual Effects
|Nominated
|Critics' Choice Movie Awards
|Best Stunt Design
|Nominated
|Critics' Choice Movie Awards
|Best Song
|Nominated
|Critics' Choice Movie Awards
|Best Score
|Nominated
|Critics' Choice Movie Awards
|Best Sound
|Won
|Golden Globe Awards
|Cinematic and Box Office Achievement
|Nominated
|Golden Globe Awards
|Best Original Score
|Nominated
|Grammy Awards
|Best Compilation Soundtrack for Visual Media
|Nominated
|Grammy Awards
|Best Dance Pop Recording
|Nominated
|Grammy Awards
|Best Country Solo Performance
|Won
|Hollywood Music In Media Awards
|Song – Feature Film
|Nominated
|Hollywood Music In Media Awards
|Song – Feature Film
|Nominated
|Hollywood Music In Media Awards
|Score – Feature Film
|Nominated
|Hollywood Music In Media Awards
|Soundtrack Album
|Won
|National Board of Review
|Top 10 Films
|Won
|Producers Guild of America Awards
|Best Theatrical Motion Picture
|Nominated
|San Diego Film Critics Society
|Best Editing
|Nominated
|San Diego Film Critics Society
|Best Sound Design
|Runner-up
|San Francisco Bay Area Film Critics Circle
|Best Film Editing
|Nominated
|Saturn Awards
|Best Action / Adventure Film
|Nominated
|Seattle Film Critics Society
|Best Original Score
|Nominated
|Seattle Film Critics Society
|Best Visual Effects
|Nominated
|Set Decorators Society of America
|Best Achievement in Décor/Design of a Contemporary Feature Film
|Nominated
|St. Louis Film Critics Association
|Best Visual Effects
|Nominated
|St. Louis Film Critics Association
|Best Editing
|Nominated
|St. Louis Film Critics Association
|Best Action Film
|Nominated
|St. Louis Film Critics Association
|Best Stunts
|Nominated
|Visual Effects Society Awards
|Outstanding Visual Effects in a Photoreal Feature
|Nominated
|Visual Effects Society Awards
|Outstanding Compositing & Lighting in a Feature
|Won
|Washington D.C. Area Film Critics Association
|Best Editing
|Won
|Washington D.C. Area Film Critics Association
|Best Stunts
|Nominated
