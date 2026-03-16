Skip to main content

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Recommended for you

Formula 1 Chinese GP

"F1: The Movie" beats major rivals to win Oscar as it continues awards run

"F1: The Movie" continued its awards run by winning an Oscar for Best Sound

Lydia Mee
Published:
Brad Pitt at the World Premiere of F1 The Movie

Brad Pitt at the World Premiere of F1 The Movie

Photo by: Getty Images

F1: The Movie has continued its award season success after winning an Oscar for Best Sound.

The blockbuster, directed by Joseph Kosinski and produced by Jerry Bruckheimer, was nominated alongside Frankenstein, One Battle After Another, Sinners and Sirât in the Best Sound category.

F1 had also been nominated in the Best Picture, Film Editing and Visual Effects categories, but failed to win those categories. In Best Picture, F1 was nominated alongside Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners and Train DreamsOne Battle After Another won the award.

One Battle After Another also won the award for Best Film Editing, winning over F1, Marty Supreme, Sentimental Value and Sinners

In the Best Visual Effects category, F1 was nominated with Avatar: Fire and Ash, which won, Jurassic World Rebirth, Sinners and The Lost Bus.

Brad Pitt, Damson Idris

Brad Pitt, Damson Idris

Photo by: Erik Junius

Lewis Hamilton, who served as executive producer on the film, congratulated the team on social media after claiming his first Formula 1 podium finish with Ferrari. "Major congrats to the team," he wrote from Shanghai.

A sequel has been confirmed by Bruckheimer following the success of F1, which exceeded $630million at the global box office.

F1 movie awards and nominations

Award Category Result
Academy Awards Best Picture Nominated
Academy Awards Best Film Editing Nominated
Academy Awards Best Sound Won
Academy Awards Best Visual Effects Nominated
Actor Awards Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture Nominated
African-American Film Critics Association Best Supporting Actor Won
African-American Film Critics Association Top 10 Films of the Year 7th Place
Artios Awards Feature Big Budget – Drama Nominated
Astra Film Awards Best Action or Science Fiction Feature Nominated
Astra Midseason Movie Awards Best Picture Nominated
Astra Midseason Movie Awards Best Actor Nominated
Astra Midseason Movie Awards Best Supporting Actor Nominated
Astra Midseason Movie Awards Best Supporting Actress Nominated
Astra Midseason Movie Awards Best Stunts Nominated
Austin Film Critics Association Best Editing Nominated
Austin Film Critics Association Best Stunt Work Nominated
Austin Film Critics Association Best Visual Effects Nominated
British Academy Film Awards Best Special Visual Effects Nominated
British Academy Film Awards Best Editing Nominated
British Academy Film Awards Best Sound Won
Camerimage Golden Frog Nominated
Celebration of Cinema and Television Supporting Actor Award – Film Won
Chicago Film Critics Association Best Editing Nominated
Costume Designers Guild Excellence in Contemporary Film Nominated
Critics' Choice Movie Awards Best Cinematography Nominated
Critics' Choice Movie Awards Best Editing Won
Critics' Choice Movie Awards Best Visual Effects Nominated
Critics' Choice Movie Awards Best Stunt Design Nominated
Critics' Choice Movie Awards Best Song Nominated
Critics' Choice Movie Awards Best Score Nominated
Critics' Choice Movie Awards Best Sound Won
Golden Globe Awards Cinematic and Box Office Achievement Nominated
Golden Globe Awards Best Original Score Nominated
Grammy Awards Best Compilation Soundtrack for Visual Media Nominated
Grammy Awards Best Dance Pop Recording Nominated
Grammy Awards Best Country Solo Performance Won
Hollywood Music In Media Awards Song – Feature Film Nominated
Hollywood Music In Media Awards Song – Feature Film Nominated
Hollywood Music In Media Awards Score – Feature Film Nominated
Hollywood Music In Media Awards Soundtrack Album Won
National Board of Review Top 10 Films Won
Producers Guild of America Awards Best Theatrical Motion Picture Nominated
San Diego Film Critics Society Best Editing Nominated
San Diego Film Critics Society Best Sound Design Runner-up
San Francisco Bay Area Film Critics Circle Best Film Editing Nominated
Saturn Awards Best Action / Adventure Film Nominated
Seattle Film Critics Society Best Original Score Nominated
Seattle Film Critics Society Best Visual Effects Nominated
Set Decorators Society of America Best Achievement in Décor/Design of a Contemporary Feature Film Nominated
St. Louis Film Critics Association Best Visual Effects Nominated
St. Louis Film Critics Association Best Editing Nominated
St. Louis Film Critics Association Best Action Film Nominated
St. Louis Film Critics Association Best Stunts Nominated
Visual Effects Society Awards Outstanding Visual Effects in a Photoreal Feature Nominated
Visual Effects Society Awards Outstanding Compositing & Lighting in a Feature Won
Washington D.C. Area Film Critics Association Best Editing Won
Washington D.C. Area Film Critics Association Best Stunts Nominated

Share Or Save This Story

Previous article No F1 rule changes ahead of Japan, but Toto Wolff remains wary of ‘political knives’

Top Comments

More from
Lydia Mee

More from
Lewis Hamilton

Latest news

Feature

Discover prime content

