F1 Barcelona GP: Sunday race schedule, weather forecast and how to watch

George Russell has given himself a chance to hit back in the 2026 Formula 1 title fight after taking pole for Sunday’s Barcelona-Catalunya Grand Prix. He ended Kimi Antonelli’s five-race pole streak, with Lewis Hamilton splitting the Mercedes drivers on the front row.

Sunday is expected to be hot and dry, with temperatures around 27°C, so tyre life could be a major factor after a difficult practice and qualifying day for several teams. Antonelli starts third as he chases a sixth straight win, while Russell has his best chance yet to cut into the championship gap.

Here is everything you need to know ahead of Sunday’s running at the F1 Barcelona-Catalunya GP.

How can I watch the F1 Barcelona-Catalunya GP?

Motorsport.com will provide live coverage and updates throughout the Barcelona-Catalunya GP weekend.

TV and broadcast coverage of Formula 1 varies by region. In the United States, Apple TV is the primary broadcast partner for the 2026 season, with all sessions available on the platform following a multi-year deal. F1 TV remains the series’ global subscription streaming service.

For viewers in the United Kingdom, Sky Sports continues as the championship’s exclusive broadcaster, showing every session live throughout the 2026 season. F1 coverage can also be streamed via Sky Go or NOW, with highlights available free-to-air on Channel 4.

F1 Barcelona-Catalunya GP Sunday schedule

Times local to Barcelona:

Sunday, June 14 — Barcelona-Catalunya Grand Prix — 3:00pm CEST

For UK viewers:

Sunday, June 14 — Barcelona-Catalunya Grand Prix — 2:00pm BST

For US Eastern Time viewers:

Sunday, June 14 — Barcelona-Catalunya Grand Prix — 9:00am ET

F1 Barcelona-Catalunya GP full weekend schedule

All times local to Barcelona:

Sunday, June 14 — 2026 Barcelona-Catalunya Grand Prix — 3:00pm CEST

Your time Event Date Barcelona-Catalunya GP Barcelona-Catalunya GP - RACE

Arvid Lindblad, Racing Bulls Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Barcelona-Catalunya GP Sunday weather forecast

According to current weather forecasts, Sunday should be hot, sunny and dry at Barcelona-Catalunya, with daytime temperatures reaching 27°C, a high UV index, and a chance of rain estimated at 1%. Expect tyre management to play a role as the Pirelli rubber faces some of the warmest weather of the season.

Barcelona-Catalunya track facts

Circuit: Circuit de Barcelona-Catalunya

Location: Montmelo, near Barcelona, Spain

Event: Barcelona-Catalunya GP

Circuit type: permanent road course

Friday sessions: free practice 1 and free practice 2

Saturday sessions: free practice 3 and grand prix qualifying

Race: Sunday, June 14

The circuit has long been a familiar Formula 1 testing and race venue and is known for testing a car’s overall balance, with a mix of fast corners, slower technical sections and tyre demands.

2026 Formula 1 driver and team roster

Photos from Barcelona-Catalunya GP - Saturday