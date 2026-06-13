F1 Barcelona GP: Sunday race schedule, weather forecast and how to watch
Everything you need to know ahead of Sunday's running at the 2026 Formula 1 Barcelona-Catalunya Grand Prix, including weather forecast and TV times
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
George Russell has given himself a chance to hit back in the 2026 Formula 1 title fight after taking pole for Sunday’s Barcelona-Catalunya Grand Prix. He ended Kimi Antonelli’s five-race pole streak, with Lewis Hamilton splitting the Mercedes drivers on the front row.
Sunday is expected to be hot and dry, with temperatures around 27°C, so tyre life could be a major factor after a difficult practice and qualifying day for several teams. Antonelli starts third as he chases a sixth straight win, while Russell has his best chance yet to cut into the championship gap.
Here is everything you need to know ahead of Sunday’s running at the F1 Barcelona-Catalunya GP.
How can I watch the F1 Barcelona-Catalunya GP?
Motorsport.com will provide live coverage and updates throughout the Barcelona-Catalunya GP weekend.
TV and broadcast coverage of Formula 1 varies by region. In the United States, Apple TV is the primary broadcast partner for the 2026 season, with all sessions available on the platform following a multi-year deal. F1 TV remains the series’ global subscription streaming service.
For viewers in the United Kingdom, Sky Sports continues as the championship’s exclusive broadcaster, showing every session live throughout the 2026 season. F1 coverage can also be streamed via Sky Go or NOW, with highlights available free-to-air on Channel 4.
F1 Barcelona-Catalunya GP Sunday schedule
Times local to Barcelona:
Sunday, June 14 — Barcelona-Catalunya Grand Prix — 3:00pm CEST
For UK viewers:
Sunday, June 14 — Barcelona-Catalunya Grand Prix — 2:00pm BST
For US Eastern Time viewers:
Sunday, June 14 — Barcelona-Catalunya Grand Prix — 9:00am ET
F1 Barcelona-Catalunya GP full weekend schedule
All times local to Barcelona:
Sunday, June 14 — 2026 Barcelona-Catalunya Grand Prix — 3:00pm CEST
|Event
|Date
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Barcelona-Catalunya GP - RACE
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Arvid Lindblad, Racing Bulls
Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Barcelona-Catalunya GP Sunday weather forecast
According to current weather forecasts, Sunday should be hot, sunny and dry at Barcelona-Catalunya, with daytime temperatures reaching 27°C, a high UV index, and a chance of rain estimated at 1%. Expect tyre management to play a role as the Pirelli rubber faces some of the warmest weather of the season.
Barcelona-Catalunya track facts
- Circuit: Circuit de Barcelona-Catalunya
- Location: Montmelo, near Barcelona, Spain
- Event: Barcelona-Catalunya GP
- Circuit type: permanent road course
- Friday sessions: free practice 1 and free practice 2
- Saturday sessions: free practice 3 and grand prix qualifying
- Race: Sunday, June 14
- The circuit has long been a familiar Formula 1 testing and race venue and is known for testing a car’s overall balance, with a mix of fast corners, slower technical sections and tyre demands.
2026 Formula 1 driver and team roster
|Team
|Driver
|Driver
|McLaren
|Lando Norris
|Oscar Piastri
|Mercedes
|George Russell
|Kimi Antonelli
|Red Bull
|Max Verstappen
|Isack Hadjar
|Ferrari
|Lewis Hamilton
|Charles Leclerc
|Williams
|Carlos Sainz
|Alex Albon
|Racing Bulls
|Liam Lawson
|Arvid Lindblad
|Aston Martin
|Fernando Alonso
|Lance Stroll
|Haas
|Oliver Bearman
|Esteban Ocon
|Audi
|Nico Hulkenberg
|Gabriel Bortoleto
|Alpine
|Pierre Gasly
|Franco Colapinto
|Cadillac
|Valtteri Bottas
|Sergio Perez
Photos from Barcelona-Catalunya GP - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
Barcelona-Catalunya Grand Prix - Saturday
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