Statistics
Formula 1 Bahrain Pre-Season 2

F1 Bahrain pre-season test: lap times and mileage on day six

Here are all statistics from the last day of F1's 2026 pre-season testing in Bahrain

Fabien Gaillard
Edited:
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Mattia Binotto, Audi F1 Team

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Pierre Gasly, Alpine

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Charles Leclerc, Ferrari

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Charles Leclerc, Ferrari

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Sergio Perez, Cadillac Racing

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Carlos Sainz, Williams

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing, Alexander Albon, Williams

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Oscar Piastri, McLaren

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Max Verstappen, Red Bull Racing

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Carlos Sainz, Williams

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Pierre Gasly, Alpine

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Oscar Piastri, McLaren

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Charles Leclerc, Ferrari

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
George Russell, Mercedes

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Pierre Gasly, Alpine

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Alexander Albon, Williams

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Oscar Piastri, McLaren

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Lawrence Stroll, Aston Martin

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Mattia Binotto, Audi F1 Team

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Charles Leclerc, Ferrari

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Pierre Gasly, Alpine

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Pierre Gasly, Alpine

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Sergio Perez, Cadillac Racing

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Charles Leclerc, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
George Russell, Mercedes

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Charles Leclerc, Ferrari

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Pierre Gasly, Alpine

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Carlos Sainz, Williams

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Max Verstappen, Red Bull Racing

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Pierre Gasly, Alpine

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
Charles Leclerc, Ferrari

Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
51

As Formula 1's pre-season testing ends in Bahrain, here are all key figures from the last day of running ahead of the season-opening Australian Grand Prix.

Read Also:

Mileage per team

Team Drivers Laps Km
Haas

Ocon

Bearman

 170 920
Racing Bulls Lindblad 165 893
Williams

Sainz

 141 763
Audi

Hulkenberg

Bortoleto

 135 731
Ferrari Leclerc 132 714
Mercedes

Antonelli

Russell

 131 709
Red Bull

Hadjar

Verstappen

 124 671
Alpine Gasly 118 639
McLaren

Piastri

Norris

 113 612
Cadillac

Perez

Bottas

 99 536
Aston Martin Stroll 6 33
Nico Hulkenberg, Audi

Nico Hulkenberg, Audi

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Mileage per engine manufacturer

Engine Teams Laps Km KM per team
Mercedes

Williams

McLaren

Mercedes

Alpine

 503 2722 681
Ferrari Ferrari
Haas
Cadillac		 401 2170 723
Red Bull Ford Red Bull
Racing Bulls		 289 1564 782
Audi Audi 135 731 731
Honda Aston Martin 6 33 33

Lap times

P Driver Team Laps Lap time Gap
1 Leclerc Ferrari 132 1m31.992s  
2 Norris McLaren 47 1m32.871s +0.879s
3 Verstappen Red Bull 65 1m33.109s +1.117s
4 Russell Mercedes 82 1m33.197s +1.205s
5 Gasly Alpine 118 1m33.421s +1.429s
6 Bearman Haas 88 1m33.487s +1.495s
7 Bortoleto Audi 71 1m33.755s +1.763s
8 Antonelli Mercedes 49 1m33.916s +1.924s
9 Lindblad Racing Bulls 165 1m34.149s +2.157s
10 Sainz Williams 141 1m34.342s +2.350s
11 Piastri McLaren 66 1m34.352s +2.360s
12 Ocon Haas 82 1m34.494s +2.502s
13 Hadjar Red Bull 59 1m34.511s +2.519s
14 Bottas Cadillac 38 1m35.290s +3.298s
15 Hulkenberg Audi 64 1m36.019s +4.027s
16 Perez Cadillac 61 1m40.842s +8.850s
17 Stroll Aston Martin 6 -  

Red flags

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Team Driver Time Cause
Mercedes Antonelli 12:11pm Pneumatic pressure
- - 1:55pm FIA test
- - 6:55pm FIA test

