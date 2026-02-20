F1 Bahrain pre-season test: lap times and mileage on day six
Here are all statistics from the last day of F1's 2026 pre-season testing in Bahrain
Bahrain Pre-Season Testing Day 6, in photos
As Formula 1's pre-season testing ends in Bahrain, here are all key figures from the last day of running ahead of the season-opening Australian Grand Prix.
Mileage per team
|Team
|Drivers
|Laps
|Km
|Haas
|
Ocon
Bearman
|170
|920
|Racing Bulls
|Lindblad
|165
|893
|Williams
|
Sainz
|141
|763
|Audi
|
Hulkenberg
Bortoleto
|135
|731
|Ferrari
|Leclerc
|132
|714
|Mercedes
|
Antonelli
Russell
|131
|709
|Red Bull
|
Hadjar
Verstappen
|124
|671
|Alpine
|Gasly
|118
|639
|McLaren
|
Piastri
Norris
|113
|612
|Cadillac
|
Perez
Bottas
|99
|536
|Aston Martin
|Stroll
|6
|33
Nico Hulkenberg, Audi
Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Mileage per engine manufacturer
|Engine
|Teams
|Laps
|Km
|KM per team
|Mercedes
|
Williams
McLaren
Mercedes
Alpine
|503
|2722
|681
|Ferrari
|Ferrari
Haas
Cadillac
|401
|2170
|723
|Red Bull Ford
|Red Bull
Racing Bulls
|289
|1564
|782
|Audi
|Audi
|135
|731
|731
|Honda
|Aston Martin
|6
|33
|33
Lap times
|P
|Driver
|Team
|Laps
|Lap time
|Gap
|1
|Leclerc
|Ferrari
|132
|1m31.992s
|2
|Norris
|McLaren
|47
|1m32.871s
|+0.879s
|3
|Verstappen
|Red Bull
|65
|1m33.109s
|+1.117s
|4
|Russell
|Mercedes
|82
|1m33.197s
|+1.205s
|5
|Gasly
|Alpine
|118
|1m33.421s
|+1.429s
|6
|Bearman
|Haas
|88
|1m33.487s
|+1.495s
|7
|Bortoleto
|Audi
|71
|1m33.755s
|+1.763s
|8
|Antonelli
|Mercedes
|49
|1m33.916s
|+1.924s
|9
|Lindblad
|Racing Bulls
|165
|1m34.149s
|+2.157s
|10
|Sainz
|Williams
|141
|1m34.342s
|+2.350s
|11
|Piastri
|McLaren
|66
|1m34.352s
|+2.360s
|12
|Ocon
|Haas
|82
|1m34.494s
|+2.502s
|13
|Hadjar
|Red Bull
|59
|1m34.511s
|+2.519s
|14
|Bottas
|Cadillac
|38
|1m35.290s
|+3.298s
|15
|Hulkenberg
|Audi
|64
|1m36.019s
|+4.027s
|16
|Perez
|Cadillac
|61
|1m40.842s
|+8.850s
|17
|Stroll
|Aston Martin
|6
|-
Red flags
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
|Team
|Driver
|Time
|Cause
|Mercedes
|Antonelli
|12:11pm
|Pneumatic pressure
|-
|-
|1:55pm
|FIA test
|-
|-
|6:55pm
|FIA test