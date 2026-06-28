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All the results and standings from the 2026 F1 Austrian Grand Prix

Discover the full results and standings from the Austrian Grand Prix, the eighth round of the 2026 Formula 1 season

Basile Davoine
Edited:
George Russell, Mercedes

Photo by: Joe Klamar / Getty Images

Austrian Grand Prix: Race result

All Stats
 
Cla Driver # Laps Time Interval km/h Pits Points Retirement Chassis Engine
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 71

1:26'37.979

   212.639 2 25   Mercedes Mercedes
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 71

+1.611

1:26'39.590

 1.611 212.573 2 18   Red Bull Red Bull
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 71

+1.986

1:26'39.965

 0.375 212.557 2 15   Mercedes Mercedes
4 Australia O. Piastri McLaren 81 71

+21.809

1:26'59.788

 19.823 211.750 2 12   McLaren Mercedes
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 71

+26.393

1:27'04.372

 4.584 211.564 3 10   Ferrari Ferrari
6 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 71

+29.399

1:27'07.378

 3.006 211.443 2 8   Red Bull Red Bull
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 71

+31.505

1:27'09.484

 2.106 211.358 2 6   McLaren Mercedes
8 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 71

+45.659

1:27'23.638

 14.154 210.787 3 4   Ferrari Ferrari
9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 70

+1 Lap

1:26'53.313

 1 Lap 209.026 2 2   RB Red Bull
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 70

+1 Lap

1:26'57.009

 3.696 208.878 2 1   RB Red Bull
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 70

+1 Lap

1:27'08.294

 11.285 208.427 2     Audi Audi
12 Germany N. Hulkenberg Audi 27 70

+1 Lap

1:27'16.463

 8.169 208.102 2     Audi Audi
13 France P. Gasly Alpine 10 70

+1 Lap

1:27'17.230

 0.767 208.071 3     Alpine Mercedes
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 70

+1 Lap

1:27'40.656

 23.426 207.145 2     Haas Ferrari
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 70

+1 Lap

1:27'43.626

 2.970 207.028 2     Alpine Mercedes
16 France E. Ocon Haas F1 Team 31 69

+2 Laps

1:27'03.911

 1 Lap 205.621 2     Haas Ferrari
17 Thailand A. Albon Williams 23 69

+2 Laps

1:27'06.061

 2.150 205.536 2     Williams Mercedes
18 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 68

+3 Laps

1:26'42.812

 1 Lap 203.461 2     Aston Martin Honda
dnf Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 45

+26 Laps

58'08.585

 23 Laps 200.763 2   Retirement Aston Martin Honda
dnf Spain C. Sainz Williams 55 23

+48 Laps

29'03.534

 22 Laps 205.192 1   Retirement Williams Mercedes
dnf Mexico S. Perez Cadillac F1 Team 11 4

+67 Laps

5'17.371

 19 Laps 194.921 1   Retirement Cadillac Ferrari
dnf Finland V. Bottas Cadillac F1 Team 77 2

+69 Laps

2'51.764

 2 Laps 178.822 1   Retirement Cadillac Ferrari
View full results

Austrian Grand Prix: Fastest laps

All Stats
 
Cla Driver # Chassis Engine Lap Time Interval Tyres km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 59

1'10.374

   H 221.297
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 57

+0.109

1'10.483

 0.109 H 220.955
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 45

+0.221

1'10.595

 0.112 H 220.604
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 67

+0.232

1'10.606

 0.011 S 220.570
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 55

+0.278

1'10.652

 0.046 H 220.426
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 49

+0.309

1'10.683

 0.031 H 220.330
7 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 45

+0.572

1'10.946

 0.263 H 219.513
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 42

+0.573

1'10.947

 0.001 H 219.510
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 54

+1.092

1'11.466

 0.519 S 217.916
10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 55

+1.173

1'11.547

 0.081 M 217.669
11 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 56

+1.213

1'11.587

 0.040 M 217.547
12 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 55

+1.260

1'11.634

 0.047 H 217.405
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 49

+1.421

1'11.795

 0.161 M 216.917
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 59

+1.492

1'11.866

 0.071 H 216.703
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 54

+1.833

1'12.207

 0.341 M 215.679
16 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 52

+2.127

1'12.501

 0.294 S 214.805
17 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 37

+2.605

1'12.979

 0.478 H 213.398
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 43

+2.763

1'13.137

 0.158 H 212.937
19 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 22

+3.320

1'13.694

 0.557 M 211.327
20 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 30

+3.422

1'13.796

 0.102 S 211.035
21 Mexico S. Perez Cadillac F1 Team 11 Cadillac Ferrari 3

+4.074

1'14.448

 0.652 M 209.187
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Drivers' Championship

Pos. Pilote Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 ItalyK. AntonelliMercedes 171 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 - - - - - - - - - - - - -
2 United KingdomG. RussellMercedes 131 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 - - - - - - - - - - - - -
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 125 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 - - - - - - - - - - - - -
4 AustraliaO. PiastriMcLaren 80 - 3 18/2 22 5 10/5 10/5 12/4 - - - - - - - - - - - - -
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 79 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 - - - - - - - - - - - - -
6 MonacoC. LeclercFerrari 79 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 - - - - - - - - - - - - -
7 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 73 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 - - - - - - - - - - - - -
8 FranceI. HadjarRed Bull 42 - 4 - - 10 12/4 8/6 8/6 - - - - - - - - - - - - -
9 FranceP. GaslyAlpine 41 1/10 8 6/7 1 4 15/3 6/7 - - - - - - - - - - - - - -
10 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 30 - 8 2/9 - 6 8/6 4/8 2/9 - - - - - - - - - - - - -
11 United KingdomO. BearmanHaas 18 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 16 - 1 - 6 8 - 1/10 - - - - - - - - - - - - - -
13 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 14 4/8 - - - 1 6/7 2/9 1/10 - - - - - - - - - - - - -
14 SpainC. Sainz JrWilliams 6 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - -
15 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - -
16 FranceE. OconHaas 3 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - - - - - - - -
17 BrazilG. BortoletoAudi 2 2/9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 SpainF. AlonsoAston Martin 1 - - - - - 1/10 - - - - - - - - - - - - - - -
19 GermanyN. HülkenbergAudi   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 FinlandV. BottasCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 MexicoS. PérezCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 CanadaL. StrollAston Martin   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Constructors' Championship

Pos. Équipes Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 GermanyMercedes 302 43 55 37 45 39 25 18 40 - - - - - - - - - - - - -
2 ItalyFerrari 204 27 40 23 20 37 18 25 14 - - - - - - - - - - - - -
3 United KingdomMcLaren 159 10 8 28 48 12 10 25 18 - - - - - - - - - - - - -
4 AustriaRed Bull 115 8 4 4 14 27 12 20 26 - - - - - - - - - - - - -
5 FranceAlpine 57 1 9 6 7 12 15 7 - - - - - - - - - - - - - -
6 ItalyRacing Bulls 44 4 8 2 - 7 14 6 3 - - - - - - - - - - - - -
7 United StatesHaas 21 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - - - - - - - -
8 United KingdomWilliams 11 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - - - - - - - -
9 GermanyAudi 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 United KingdomAston Martin 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
11 United StatesCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Photos from Austrian GP - Sunday 

Race start

Austrian Grand Prix - Sunday
Lewis Hamilton, Ferrari

Austrian Grand Prix - Sunday
Oscar Piastri, McLaren

Austrian Grand Prix - Sunday
Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren, Sergio Perez, Cadillac Racing

Austrian Grand Prix - Sunday
Toto Wolff, Mercedes

Austrian Grand Prix - Sunday
Max Verstappen, Red Bull Racing

Austrian Grand Prix - Sunday
Laurent Mekies, Team Principal, Red Bull Racing

Austrian Grand Prix - Sunday
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Austrian Grand Prix - Sunday
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Austrian Grand Prix - Sunday
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Austrian Grand Prix - Sunday
George Russell, Mercedes

Austrian Grand Prix - Sunday
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Austrian Grand Prix - Sunday
Max Verstappen, Red Bull Racing

Austrian Grand Prix - Sunday
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Austrian Grand Prix - Sunday
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Austrian Grand Prix - Sunday
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Austrian Grand Prix - Sunday
Fans

Austrian Grand Prix - Sunday
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Austrian Grand Prix - Sunday
Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Austrian Grand Prix - Sunday
George Russell, Mercedes

Austrian Grand Prix - Sunday
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Austrian Grand Prix - Sunday
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Austrian Grand Prix - Sunday
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Austrian Grand Prix - Sunday
Arvid Lindblad, Racing Bulls, Liam Lawson, Racing Bulls

Austrian Grand Prix - Sunday
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Austrian Grand Prix - Sunday
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Austrian Grand Prix - Sunday
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Austrian Grand Prix - Sunday
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Austrian Grand Prix - Sunday
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Austrian Grand Prix - Sunday
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Austrian Grand Prix - Sunday
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Austrian Grand Prix - Sunday
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Austrian Grand Prix - Sunday
Aston Martin Team members on the grid

Austrian Grand Prix - Sunday
Mark Mateschitz

Austrian Grand Prix - Sunday
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Austrian Grand Prix - Sunday
Franco Colapinto, Alpine, Alexander Albon, Williams

Austrian Grand Prix - Sunday
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Austrian Grand Prix - Sunday
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Austrian Grand Prix - Sunday
Fans wave flags

Austrian Grand Prix - Sunday
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

Austrian Grand Prix - Sunday
Mercedes mechanics

Austrian Grand Prix - Sunday
Formula 1
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